Жителі села Старосілля Черкаського району щороку приходять до могил трьох героїв битви під Крутами. Ці могили знаходяться в їхньому селі, а імена крутян невідомі. Про це Суспільному розповіла завідувачка музею історії села Галина Галенко.

29 січня в Україні відзначають 104 річницю бою під Крутами. Битва відбулася 1918 року між юнаками української військової школи та більшовиками біля залізничної станції Крути, за 130 кілометрів від Києва.

Суспільне Черкаси Хрест на могилі учасника бою під Крутами в селі Старосілля

За радянських часів жителі Старосілля боялися говорити про те, що учасники бою поховані в селі, але шанували пам’ять полеглих, розповіла завідувачка музею Галина Галенко.

Суспільне Черкаси Завідувачка музею історії села Галина Галенко

"Вони берегли цю таємницю, нікому не розповідали. Розповідали, коли ставали немічними", – зазначила пані Галина.

Вона додала, що до 1991 року місцеві жителі тримали в таємниці місце поховання героїв Крут.

"Чоловік перевозив свого сина і ще двох товаришів, які були тяжко поранені в крутянських подіях. І ось, коли він доїхав до нашого села, то побачив, що хлопці вже мертві. Вони не витримали такої важкої дороги і цих тяжких поранень", – розповіла завідувачка музею.

Січневого дня місцева жителька допомогала поховати хлопців, зазначила пані Галина. 1918 року підвода з тілами під’їхала туди, де колись був її двір.

Всі ці роки Людмила Удовик доглядала за могилами, зауважив її син Леонід.

Суспільне Черкаси Людмила Удовик

"Кожної весни, коли гробки, ми ходили на кладовище, прибирали на могилах рідних. Мама ходила до своєї сестри, там прибирала і загрібала. Прибирали, як могли, біля цих хлопців", – розповів чоловік.

Суспільне Черкаси Житель Старосілля Леонід Удовик

У нього є фотоколекція, зібрана за роки вшанувань. На одній із світлин зображений хрест, який зберігся до того часу, коли поставили нові хрести на могилах героїв.

Священник Старосільської церкви, отець Василь має фото, на якому – перша панахида за померлими.

Суспільне Черкаси Священник Старосільської церкви, отець Василь

"Коли показали ці хрести, коли ми почали розпитувати інших людей, долучилися старосільські активісти, то з'ясувалося, що, дійсно, це є по факту", – розповів священник.

За понад сто років не вдалося знайти рідних цих юнаків, а також дізнатися їхні імена, зазначила завідувачка місцевого музею Галина Галенко.

Щороку до пам’ятної дати місцеві жителі приносять квіти на могили героїв Крут. Учні сусідньої, мліївської, школи також вшановують пам’ять полеглих.

Суспільне Черкаси Вшанування пам'яті учасників битви під Крутами. Біля могил невідомих юнаків у селі Старосілля

Школярка Марина Савельєва послухала історію цих юнаків і зауважила:

Суспільне Черкаси Школярка Марина Савельєва

"Це великі патріоти і, насправді, це діти нашого віку. Це більше нас стосується, ніж дорослих".

Восьмикласник Олександр Грицай сказав, що про ці поховання дізнався вперше. Додав: вражений від почутого.

Суспільне Черкаси Школяр Олександр Грицай

"Ці хлопці були справжніми сміливцями. Вони пішли і своє життя поклали за українську державу, за незалежність", – зазначив школяр.

Завідувачка музею Галина Галенко додала: жителі щороку вшановують пам’ять героїв Крут і сподіваються, що на місці напису "невідомий юнак" з’явиться ім’я, і про свого героя країна знатиме більше.

Читайте нас у Telegram: головні новини Черкащини та України

Читайте також