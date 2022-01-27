"Війна показала душі людей": черкащанка пригадала голокост

Війна показала справжні душі людей – розповіла черкащанка Таміла Шапіро. У 1941 році їй із мамою та сестрою довелося евакуюватися, бо тоді, за її словами, на євреїв чекала смерть. Своїми спогадами в День пам’яті жертв Голокосту, який відзначають 27 січня, жінка поділилася із Суспільним.

Як розповіла Таміла Абрамівна Шапіро, за сотні кілометрів від домівки на їхньому шляху зустрічалися люди, готові віддати останній шматок хліба. Другою мамою вона називає Олександру Шулежко. Їй щороку несе живі квіти до пам'ятної дошки.

"Вона побачила загрозу для дітей і прикривала їх і серцем, і душею, і розумом своїм, і руками так, як це робить справжня матір", — розповіла жінка.

Суспільне Черкаси

"Врятувала 25 єврейських дітей від страти" — так написано на табличці. Тоді, в 1941 році, могла загинути і Таміла Абрамівна та їх з матір’ю та сестрою врятувала евакуація.

"Евакуювали сім’ї відповідальних працівників і євреїв, і комуністів. І мама підпадала під усі ці категорії. Мати взяла дві валізи в руки, двох дітей за валізи і ми від’їхали", — пригадала жінка.

На місці, де нині вулиця Верхня Горова, 80 років тому жила родина Шапіро. Від того старовинного двоповерхового будинку нині не лишилося і сліду. Зосталися лише фото – щемливі моменти дитинства, зазначила пані Таміла.

"Вони дорогі і за кожною стоїть історія. Є фото, де мій дідусь із бабусею. Бабуся померла ще перед війною – вона не пережила цього, а дідусь оце ж залишився з молодшою дочкою", — зауважила жінка.

Суспільне Черкаси Таміла Абрамівна

Жінка розповіла, що в евакуації було тяжко:

"Перший рік ми голодували, мама пухла. Я пам’ятаю, що до ноги не можна було торкнутись, бо виділялася рідина".

А потім настав той день – повернення додому. Таміла Шапіро зазначила, що ніколи не забуде, як прощалися із місцевими, що прихистили.

"Коли ми від’їжджали – прийшли жінки нас проводжати і у фартухах поприносили по два сухарі. Я ці сухарі не забуду зроду. Це було таке багатство на той час. Мати розмочувала сухарі, а навкруги, в тих телятниках, де ми їхали, стільки голодних дитячих очей, тож мама всім роздавала", — пригадала жінка.

Завідувач сектору воєнної історії черкаського краєзнавчого музею Денис Кулик розповів, що до війни 1941 року на Черкащині було 40 тисяч єврейського населення. Післявоєнний перепис показав, що ця кількість зменшилася втричі.

"Під час війни 1941-1942 роках майже все єврейське населення було знищено. Спочатку розстрілювали чоловіків-євреїв – представників інтелігенції, які могли організувати супротив. Ті, хто вижив після першої хвилі терору, переселяли у так зване гетто".

Про одне із місць гетто та масових розстрілів розповів фахівець музею.

"У цьому районі, де нині сквер «Долина троянд» та житлові будинки, був єврейський квартал, єврейські будинки. Саме на території міста тут була тогочасна вулиця Шолом Алейхема і було організовано потім єврейське гетто. Узимку 1941-1942 років тут жили, страждали і поневірялись наші земляки євреї. Їх поступово знищували, виснажували непосильними непомірними роботами", — розповів Денис Кулик.

Суспільне Черкаси Денис Кулик

Директор обласного благодійного єврейського фонду "Турбота поколінь Хесед Дорот" Дмитро Співаковських розповів, що не один рік фонд досліджує історію голокосту на Черкащині. За його словами, факти збирали по крихтах:

"Завдяки тому, що цим питанням зайнявся краєзнавець Василь Страшевич, ми знаємо, що в Черкасах було два гетто".

Таміла Абрамівна Шапіро додала, що війна показала, хто є хто насправді:

"Війна висвітлила душі людей. Комусь дуже вигідно людей сварити, і роздувати національну ворожнечу ".

Нині ж, за словами жінки, у пам’яті всі ті, хто і в найважчий час не втратив своєї людяності.

Що відомо

День пам’яті жертв Голокосту в усьому світі відзначають з 2006 року. Через нацистську політику антисемітизму в Україні за різними даними було вбито близько мільйона євреїв. Їх знищували незалежно від статі та віку, розповів завідувач сектору воєнної історії краєзнавчого музею Денис Кулик.

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