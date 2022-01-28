Між директором ДБР та членами комісії, що його призначили, є зв'язок — "Схеми"

Розслідувачі програми "Схеми" (проєкт Радіо Свобода та UA:Перший) виявили зв'язок між директором Державного бюро розслідувань Олексієм Сухачовим та членами конкурсної комісії, які призначили його на посаду.

Так, як стало відомо журналістам, одна членкиня видала книжку у співавторстві із ним та заступником керівника Офісу президента Олегом Татаровим. Своєю чергою, Сухачов був рецензентом її книги. Йдеться про професорку кафедри правосуддя юридичного факультету Київського національного університету імені Шевченка Оксану Кучинську — у 2019 році видала у співавторстві з Сухачовим і Татаровим науково-практичний коментар "Закон України "Про судоустрій та статус суддів". Чиновники також готували рецензії на іншу книгу професорки, видану у 2018 році — "Процесуальні документи досудового розслідування". Водночас у коментарі журналістам Сухачов та Кучинська заявили, що незнайомі.

Також директор ДБР входить до складу редколегії науково-практичного журналу "Вісник кримінального судочинства" разом із чотирма членами конкурсної комісії, яка відсіяла інших кандидатів на посаду, із шести. При цьому жоден з членів комісії не повідомляв про конфлікт інтересів. Кучинська є першим заступником головного редактора цього видання. Окрім неї до складу редколегії входить очільниця конкурсної комісії — завідувачка кафедри судоустрою і прокурорської діяльності Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого Лідія Москвич, а також проректорка Академії адвокатури України Аліна Бірюкова, завідувач кафедри кримінального процесу та криміналістики юридичного факультету Львівського національного університету імені Франка Василь Нор.

До редколегії також входить заступник голови Офісу президента Олег Татаров.

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