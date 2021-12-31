Зеленський призначив керівником ДБР Олексія Сухачова. Що про нього відомо

Президент Володимир Зеленський підписав указ про призначення директором Державного бюро розслідувань виконувача обов’язків директора ДБР Олексія Сухачова.

Відповідний документ оприлюднений офіційним інтернет-представництвом президента.

"Призначити Сухачова Олексія Олександровича директором Державного бюро розслідувань", – зазначається у його тексті.

Терміни повноважень Сухачова сягатимуть п’яти років.

Олексій Сухачов виконував обов’язки директора ДБР від вересня 2021 року.

Як зазначено на сайті Держбюро розслідувань, Сухачову 42 роки, він закінчив юридичну академію у Харкові та отримав ступінь доктор юридичних наук та заслуженого юриста України.

Із 2017 по 2019 рік новий директор ДБР працював заступником начальника Департаменту Генпрокуратури. У липні 2019-го його звільнили через непроходження атестації. Згодом він оскаржив це рішення в Окружному адміністративному суді й виграв справу. У ці ж роки він проходив військову службу в Службі зовнішньої розвідки України.

За результатами відкритого конкурсу у серпні 2020 року його призначили на посаду заступника директора ДБР.

Що у декларації Сухачова

Згідно з останньою декларацією Сухачова, він не має у власності жодної квартири чи будинку, утім земельна ділянка площею 1000 квадратних метрів на Київщині належить його дружині. Також майно у вигляді чотирьох квартир у Києві площею 107 квадратних метрів у безоплатне користування Сухачову надає Баєва Галина Олександрівна. Його син Олександр володіє двома квартирами по 41,7 метра квадратних.

На банківських рахунках Сухачов 99 тисяч гривень, і 39 тисяч доларів готівкою. Новий очільник ДБР також володіє автівкою Toyota Camry, вартість якої, відповідно до декларації, становить 226 тисяч гривень. Його ж дружина Олена користується автомобілем марки RX-350 (2010) ціною у 420 тисяч гривень

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