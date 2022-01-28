Сніг і потепління. Що прогнозують синоптики в останній день тижня

28 січня у всіх регіонах України очікується сніжна погода. Денна температура повітря підніметься до +1...+2°С.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Сніжитиме на всій території України.

У Київській, Житомирській та Чернігівській областях денна температура повітря підніметься до 0...+2°С, нічна — до -1...-3°С.

На Кіровоградщині, Черкащині та Вінниччині вдень потепліє до +1...+3°С, на Полтавщині — 0...+2°С°С. Вночі повітря у центральних регіонах похолоднішає до -1...-3°С.

У Хмельницькій, Тернопільській, Івано-Франківській, Чернівецькій та Львівській областях денна температура повітря становитиме -1...+3°С, нічна — 0...-2°С.

На сході країни вночі очікується найнижча температура — до -7...-9°С, тоді як вдень -1...+1°С

У південних областях також середня денна температура встановиться на рівні до +1...+3°С, нічна — -1...-3°С.

Що відомо

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