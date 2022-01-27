Кого з фіналістів "ненавидять" Our Atlantic, у кого "вкрав пісню "Гуси" Wellboy, яким бачить майбутнє засновник гурту Cloudless, хто вміє імітувати голос Бурундука з мультика та про що співатиме Аліна Паш – що нам розповіли фіналісти Нацвідбору на Євробачення-2022 у новому відео.

Музиканти також розповіли, чому вважають, що заслуговують на перемогу. Wellboy назвав себе "класним, яскравим та неординарним", а Аліна Паш підкреслила, що має достатньо досвіду для цього.

"Я впевнена у своїй пісні, у своєму повідомленні, яке проходить крізь пісню", — зазначила вона.

Водночас гурт Cloudless зауважив, що досі не було хлопців з України, які б вигравали Євробачення.

"Тому нам треба виграти національний відбір, і поїхати до Турину, в Італію, і просто запалити всю публіку", — заявили учасники гурту.

Також про свою впевненість у перемозі розповіли Kalush Orchestra, Our Atlantic, Michael Soul й інші артисти.

За інформацією організаторів, список учасників фіналу Національного відбору, що відбудеться 12 лютого в ефірі суспільного телеканалу UA: ПЕРШИЙ, після внесених змін такий:

Alina Pash – Тіні забутих предків

Barleben – Hear My Words

Cloudless – All be alright

Kalush Orchestra – Stefania

Michael Soul – Demons

Our Atlantic – Моя Любов

Roxolana – GIRLZZZZ

Wellboy – Nozzy Bossy

Що відомо

Фінал Національного відбору на Євробачення-2022 відбудеться у форматі телевізійного концерту 12 лютого о 19:00 в прямому ефірі суспільного телеканалу UA: ПЕРШИЙ.

о в прямому ефірі суспільного телеканалу UA: ПЕРШИЙ. Виробництвом телеверсії фіналу Нацвідбору займається компанія "Френдс Про ТВ", яка також створить резервний запис виступу переможця Нацвідбору для показу під час проведення Євробачення-2022 в Італії та забезпечить постановку номера в Турині.

Зазначимо, що до Суспільного надійшло 284 заявки на участь у Нацвідборі. 17 січня було оголошено 27 учасників, які потрапили до лонглиста Національного відбору на участь у Пісенному конкурсі Євробачення-2022.

Суспільний мовник, як член Європейської мовної спілки, є організатором Національного відбору на участь у 66-му Пісенному конкурсі Євробачення-2022.

Нагадаємо, господарем цьогорічного Євробачення-2022 є місто Турин в Італії. У конкурсі візьме участь 41 країна. Великий фінал відбудеться на арені Pala Olimpico 14 травня; півфінали — 10 та 12 травня.

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