NASA та SpaceX вдруге відклали відстикування Cargo Dragon від МКС

Космічне агентство США NASA і компанія SpaceX Ілона Маска вдруге за два дні відклали початок відстикування вантажного космічного корабля Cargo Dragon від Міжнародної космічної станції.

"SpaceX і NASA відмовилися від запланованого (у суботу – ред.) відстикування модернізованого космічного корабля SpaceX Dragon через сильний вітер у зонах приводнення в Мексиканській затоці", — повідомила речниця NASA Сандра Джонс, передає Space.

Компанія заявила, що планує провести відстикування 23 січня о 17.40 за київським часом. Cargo Dragon має повернути на землю 2 267 кг матеріалів, корисних для науки, зокрема ті, які покажуть як людське тіло змінюється в умовах мікрогравітації

Раніше відстикування корабля вже переносили з 21 на 22 січня через складні погодні умови.

Що відомо

NASA уклало угоди з трьома компаніями Nanoracks, Blue Origin та Northrop Grumman для розробки проєктів приватних космічних станцій на заміну МКС.

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