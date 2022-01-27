27 січня на сесії Чернігівської міської ради депутати виділили три мільйони гривень з міського бюджету на підтримку програми підготовки територіальної оборони та підготовки населення міста Чернігова до участі в русі національного спротиву на 2022 – 2023 роки. За словами начальниці управління фінансів Олени Лисенко, відповідно до потреб і звернень військових частин – міська рада може спрямувати додаткові кошти.

"Наразі є звернення від військової частини, саме яка займається теробороною, про придбання наметів, печей, ліжок та облаштування цих наметів, те що я знаю. Весь перелік буде погоджувати депутатська комісія з питань бюджету".

За словами міського голови Владислава Атрошенка, для цілей територіальної оборони буде виділено стільки грошей, скільки буде потрібно.

"Ми зупинимо повністю всі програми, навіть соціальні програми, задля забезпечення територіальної оборони".

За проголосували 34 депутати міської ради.

Як депутати різних фракцій висловлювалися про програму підтримки тероборони – у нашому сюжеті: