У березні на Закарпатті розпочнуть будівництво льодової арени

На Закарпатті навесні планують розпочати будівництво льодової арени. Про це 27 січня повідомив голова ОДА Віктор Микита під час зустрічі з президентом Федерації хокею України Георгієм Зубком, — повідомляють на сайті Закарпатської облдержадміністрації.

Будівництво льодової арени планують реалізувати у межах програми "Велике будівництво". Споруда буде базою ДЮСШ для льодових видів спорту, зокрема — і хокею.

"Наразі майже усі підготовчі роботи завершені, переходимо до етапу будівництва", — повідомив Віктор Микита. За його словами, стартує будівництво у березні.

"Потенціал Закарпаття у цьому виді спорту колосальний. Ми межуємо зі світовою хокейною державою — Словаччиною, окрім цього, неподалік від нас Чехія. Ці зв'язки лише підсилять створення ефективної реформи у спорті", — повідомив Віктор Микита.

Георгій Зубко зазначив, що зараз готується комплексна державна програма підготовки тренерів, які забезпечуватимуть тренувальний процес на льодові арені.

Наразі в ОДА обговорюють з вчителями фізкультури та спортивними тренерами можливість створення системи селекції дітей, пошуку майбутніх хокеїстів.

Читайте нас у Telegram, Viber та Instagram