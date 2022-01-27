Державна архівна служба України разом з Центральним державним архівом вищих органів влади (ЦДАВО) 27 січня презентували онлайн-платформу на якій розміщуються архівні документи різних періодів минулого. До онлайн ресурсу завантажено понад 6 тисяч справ про державність у часи Української революції.
Про це повідомляє офіційний сайт ЦДАВО.
У повідомленні сказано, що онлайн-ресурс створено на платформі "Архіум", розробником якої є ПП "Архівні інформаційні системи".
До ресурсу завантажено понад 6 тисяч архівних справ 17 архівних фондів, які висвітлюють боротьбу українського народу за незалежність та державність у часи Української революції 1917-1921 років.
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Всього ж в електронному архіві наразі доступно декілька тисяч архівних фондів, які стосуються різних історичних періодів та органів влади.
Центральний державний архів вищих органів влади є найбільшим за обсягами архівних фондів і найбагатшим центральним архівом України. Вже протягом 2022 року планується, що в онлайн-доступі опиниться мільйон сторінок документів з історії України 20 століття.
Крім того, електронні копії архівних документів з різних архівів України доступні на сайті Державної архівної служби.
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