Державна архівна служба України разом з Центральним державним архівом вищих органів влади (ЦДАВО) 27 січня презентували онлайн-платформу на якій розміщуються архівні документи різних періодів минулого. До онлайн ресурсу завантажено понад 6 тисяч справ про державність у часи Української революції.

Про це повідомляє офіційний сайт ЦДАВО.

У повідомленні сказано, що онлайн-ресурс створено на платформі "Архіум", розробником якої є ПП "Архівні інформаційні системи".

До ресурсу завантажено понад 6 тисяч архівних справ 17 архівних фондів, які висвітлюють боротьбу українського народу за незалежність та державність у часи Української революції 1917-1921 років.

Всього ж в електронному архіві наразі доступно декілька тисяч архівних фондів, які стосуються різних історичних періодів та органів влади.

Центральний державний архів вищих органів влади є найбільшим за обсягами архівних фондів і найбагатшим центральним архівом України. Вже протягом 2022 року планується, що в онлайн-доступі опиниться мільйон сторінок документів з історії України 20 століття.

Крім того, електронні копії архівних документів з різних архівів України доступні на сайті Державної архівної служби.

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