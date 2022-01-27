27 січня в Україні та світі вшановують пам'ять про жертв Голокосту. Сьогодні у Комунарському районі Запоріжжя, на місці масових розстрілів євреїв 1942-1943 років, відбувся мітинг-реквієм.

Про це повідомляє кореспондентка Суспільного Ольга Ларіонова, яка побувала на мітингу.

Фото: Суспільне Запоріжжя

Учасники скорботної акції вшанували пам’ять жертв нацистського терору хвилиною мовчання та запалили над братською могилою Менору, поклали квіти й камінці до підніжжя меморіалу.

Фото: Суспільне Запоріжжя

"Молимося за тих, хто загинув. Є спеціальна молитва, називається “Кадишь”. Це поминальна молитва, яку читають, коли помирає людина. Також прочитаємо ще одну молитву — за шістьма мільйонами жертв Голокосту. Це — старовинна молитва, яку відновили, й сьогодні читаємо її на івриті та українською", — розповідає Нохум Ерентрой, головний рабин Запорізької області.

Фото: Суспільне Запоріжжя Нохум Ерентрой

У меморіальному заході взяли участь представники запорізької єврейської громади, родичі тих, хто загинув у нацистських катівнях в роки Другої Світової війни. Свої сімейні історії вони розповіли журналістам Суспільного.

Фото: Суспільне Запоріжжя

Двічі на рік до меморіалу вклонитися жертвам нацистів приходить запоріжець Володимир Супперт:

"З 1938 року мене виховував вітчим. Мені тоді було п'ять років. На початку війни у липні його забрали в армію. Вдома в Мелітополі залишилися його старі батько, мати, сестра з двома дітьми. Дідусь був без ніг. Німці, які з’явились у жовтні, його живцем закопали в землю, а його дружину розстріляли. А сестру з дітьми розстріляли вже в 1943. Хтось їх видав".

Фото: Суспільне Запоріжжя Володимир Супперт

Батько Світлани Романової у дитинстві став свідком масових розстрілів на околиці Запоріжжя. Жінка ділиться, батько розповідав, що місцеві мешканці копали траншеї перед наступом німців. Проте, коли німці зайшли в місто, ці рови стали непотрібними.

Фото: Суспільне Запоріжжя Світлана Романова

"В ці рови вкидали людей. Він бачив, як везли цих людей на тачках. Там були і червоноармійці. Але були й люди у цивільному одязі. Малі діти на руках. Від Мелітополя їх везли. Він бачив із тієї сторони, тому що мати не дозволяла сюди близько підходити", — додає Світлана Романова.

У запорізького поета Михайла Перченка під Златополем від рук нацистів у перші роки війни загинуло шестеро родичів:

"Загалом 1 200 євреїв були знищені. Дітей кидали в ями живими. Мучили, катували. Там було шестеро моїх родичів. Двоє дітей віком до двох років. Вже за часів Незалежності небайдужі люди зібрали 89 тисяч гривень і поставили у Златополі пам’ятник безвинним жертвам нацизму", — каже Михайло Перченко.

Фото: Суспільне Запоріжжя Михайло Перченко

“Всі ми жертви Голокосту”, каже про родичів, жертв нацистів, колишня вчителька англійської мови Запорізької гімназії №31 Зінаїда Спекторова.

Фото: Суспільне Запоріжжя

"Наші батьки, дідусі постраждали. А ми від них отримали психологічні травми. У мене батько був на розстрілі, він дивом врятувався, я народилася від батька, який вже був дуже нервовою людиною. Я пам’ятаю, коли була маленькою дівчинкою, приходила до нього, він спав. Я тихесенько казала: “Папа, прокидайся, до тебе прийшли”, і він підстрибував аж до горища", — ділиться Зінаїда Спектрова.

Фото: Суспільне Запоріжжя Зінаїда Спектрова

За словами Михайла Перченка, у 1942-1943 роках на околиці Запоріжжя було розстріляно 36 тисяч мирних громадян. Серед них понад 20 тисяч — єврейської національності.

У 2001 році на місці розстрілу євреїв встановили пам’ятник жертвам нацизму.

Підписуйтеся на Суспільне Запоріжжя у Viber або в Telegram