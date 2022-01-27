27 січня у Запорізькому обласному краєзнавчому музеї відкрилася виставка "Була висока трава", присвячена пам'яті людей, які потрапили у концтабори під час Другої світової війни.

На відкритті виставки побувала кореспондентка Суспільного Запоріжжя Дар'я Пасічник

В експозиції представлені 29 плакатів – світлини та короткі історії українців, які постраждали від нацизму під час Другої світової війни.

Фото: Суспільне Запоріжжя

Голова запорізького підрозділу ГО Міжнародного фонду "Взаєморозуміння і толерантність" Лілія Литовченко розповідає, кожен представлений портрет відображає душу людей, які постраждали від нацизму.

Фото: Суспільне Запоріжжя

"Вони перенесли такі великі муки та залишилися людяними. Ця виставка створена німецьким федеральним фондом "Пам'ять, відповідальність і майбутнє". Виконала її Леся Харченко, наша київська фотокореспондентка", — каже громадська активістка.

Фото: Суспільне Запоріжжя Лілія Литовченко

Лілія Литовченко додає, виставка була готова ще минулого року, але у зв’язку з пандемією її відкриття перенесли: "І на сьогодні, ми спілкувалися з нашим запорізьким обласним краєзнавчим музеєм, який дав нам змогу провести цю виставку".

Запоріжанка Марія Сосновська добре пам'ятає час, коли розпочалася Друга Світова війна: "Я завершувала навчатися у 7 класі. Замість того, щоб святкувати завершення, прийшли нацисти. Привезли нас до Австрії, в Австрії нас розподіляли всіх. Почали перевіряти людей, які міцніші були. І кажуть: "Вас відправимо додому". А фактично відправляли до табору смерті. У концтабір. Мене забрали працювати до жінки у містечко Санкт-Файт".

Фото: Суспільне Запоріжжя Марія Сосновська

"У деяких селах та містах 100% ромського населення було винищено. Навіть не зважали на те, що це діти. Повністю було винищено населення. За різними даними по Україні та Європі було винищено від 30 до 50% ромського населення, яке було на той час", — розповідає Олексій Падченко, голова правління Запорізького ромського фонду "Лачо Дром".

Фото: Суспільне Запоріжжя Олексій Падченко

Виставка "Була висока трава" у Запорізькому краєзнавчому музеї експонуватиметься до 6 лютого.

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