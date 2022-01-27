Опалення немає на автовокзалі "Ужгород-2". Про це Суспільному 27 січня розповів перевізник Ярослав Гісем. За його словами, відключили опалення близько трьох тижнів тому.

Пасажир Василь Симочко, який майже щодня їде із села Кам’яниця до Ужгорода, каже: сидить в автобусі, бо на вокзалі хододно: "Скільки я там не заходив, не гріють, опалення немає. Там холодно сидіти, а в автобусі тепліше".

У кімнаті для водіїв на автостанції "Ужгород-2" водій Антон Марочка розповідає: батарея холодна, вмикати обігрівач власник автостанції дозволив на чотири години. "Ну як тут нам відпочити? Я приїжджаю о 8:10 — 8:15 вранці і відправляюся о 12 годині. Протягом 3 год. й 45 хв. де мені відпочити у теплому місці? Власник автостанції каже, що опалення дороге, дороге світло, газ дорогий, тому не дозволяє, нема йому з чого платити".

Фото: Суспільне Закарпаття

"Водії просто телефонують і кажуть, що завтра не вийдуть на роботу", — каже перевізник Ярослав Гісем. "У мене вже один водій на лікарняному. З нас знімають 17%, плюс знімають станційний збір з пасажира з кожного квитка. Чому відключили опалення? У кімнаті водія холодніше, ніж на вулиці. Пасажир купив квиток, а далі йде і водієві каже: "А чого я тут перемерзаю, от я стільки тут сиджу в холоді?".

Водій Володимир Семеніхін у коментарі Суспільному повідомив: "Нащо ми будемо платити ще комусь, ми можемо за ті гроші, що власнику автостанції платяться, спокійно собі купити запчастини, заправити машину і зарплата була б. Я вам кажу серйозно, я ще цього року не дав жінці ані копійки, усе йде на масло, фільтри, солярку".

Суспільне телефонувало директору автовокзалу Йосипу Кречку — він попросив надіслати йому офіційний запит. Згідно із законодавством, відповідь має надійти впродовж 5-ти днів.

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