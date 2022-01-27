У Чернівцях проведуть безкоштовні лекції з вивчення української мови

У Чернівцях проведуть безкоштовні лекції з української мови "За філіжанкою гербати". Перша — про те, як правильно використовувати актуальні серед молоді терміни.
Про це у коментарі Суспільному сказала директорка Резиденції молоді Світлана Олексійчук.
Лекція відбудеться 1 лютого о 16:30 в Резиденції Молоді на вулиці Головній, 41. Вона триватиме годину. Заняття проведе голова студпарламенту філологічного факультету Олександра Шкварчук.
Надалі щовівторка проводитимуть заняття на інші теми:
- Про лайку в сучасній українській літературі;
- Діалектизми в українській мові;
- Використання мови блогерами;
- Знамениті ляпи від публічних людей;
- Як жити з новим правописом.
Зареєструватися можна за посиланням. Щоб відвідати лекцію, потрібно мати сертифікат про вакцинацію від коронавірусу, довідку про одужання або негативний ПЛР- чи експрес-тест.
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