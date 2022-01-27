У Калуші на Івано-Франківщині 26 січня відкрили кімнату кризового реагування. Вона стала частиною денного центру соціально-психологічної допомоги постраждалим від домашнього насильства.

Про це в етері Суспільного розповіла заступниця міського голови Калуша Надія Гуш.

"Нам необхідно було відкрити таку "кризову кімнату", адже кількість звернень щодо домашнього насильства у Калуській територіальній громаді зростає. За 2020 рік було понад 500 звернень. Минулого року — майже 800. Цьогоріч теж вже зафіксовані такі випадки. Раніше, коли була потреба вилучати жінок із сім’ї, де їм загрожувала небезпека, ми доправляли їх аж у Верховину. Цього року теж одну жінку треба було забрати від кривдника, тому ми її розміщували у районній лікарні", — каже Надія Гуш.

За її словами, для "кризової кімнати" у міській раді виділили комунальну 3-кімнатну квартиру. У ній одночасно можуть проживати дев’ятеро людей – шестеро дорослих і троє дітей. 574 тис. грн на ремонт та облаштування помешкання виділили у Міністерстві соцполітики. З місцевого бюджету дофінансували понад 25 тис. грн.

Адресу "кризової кімнати" не розголошують з метою безпеки, розповідає директорка Калуського міського центру соціальних служб Галина Дидич. А от денний центр соціально-психологічної допомоги постраждалим від домашнього насильства, частиною якого і є "кризова кімната", розташований у приміщенні їхньої установи. Тому будь-хто може прийти сюди й отримати допомогу психологів. У "кризову кімнату" можна потрапити за спрямуванням поліції після необхідного медичного обстеження.

"Проблема домашнього насильства – це проблема без віку і статусу. Ми зможемо надати повноцінну державну послугу тим, кого вона торкнеться. Жінки з дітьми, дівчата, які стали жертвами домашнього насильства, зможуть отримати тут дах над головою, харчування на перший час, а найголовніше – психологічну підтримку та допомогу спеціалістів різних галузей", — говорить директорка Калуського міського центру соціальних служб.

Зі слів Надії Гуш та Галини Дидич, потерпілі від домашнього насильства зможуть перебувати у "кризовій кімнаті" до 10 днів, найбільше — 20. За цей час жінки отримають, окрім психологічної, ще і юридичну, інформаційно-консультативну допомогу та усі соціальні та медичні послуги, передбачені для таких випадків, включно з медіацією та представництвом інтересів.

Створення кімнати кризового реагування у Калуші є одним з етапів участі у проєкті "Міста, вільні від домашнього насильства". Його реалізували у партнерстві з Представництвом Фонду ООН у галузі народонаселення (UNFPA) в Україні.

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