Два автомобілі передали Устьчорнянській та Драгівській громадам на Закарпатті. Зробили це за проєктом Програми розвитку ООН в Україні "Посилення стійкості громад". Про це Суспільному розповів голова Закарпатської ОДА Віктор Микита. За його словами, на автомобілі витратили 1,2 млн грн.

Як використовуватимуть автомобілі

Отриманий автомобіль в Усть-Чорнянській громаді використовуватимуть у будинку престарілих, — розповів її голова Петро Костяк. "Ми створили територіальний комунальний центр "Надія", будемо старатися його підтримувати в подальших цілях, наприклад, виїзди різні, тому що там є багато людей з інвалідністю — із Закарпаття та України. Тому будемо старатися їм допомагати. Зараз у нас є 8 лежачих, але буде 20. До цього там не було машини. Підприємці туди завозили продукти. Діти привозили батьків своїх туди, а якщо одинокі — то швидкою, бо маємо швидку й привозимо їх туди".

Фото: Суспільне Закарпаття

Драгівський сільський голова Михайло Довганич каже: отриманий автомобіль будуть використовувати у центрі медичної паліативної допомоги, який мають відкрити у березні цього року. "Це допоможе цьому центру, допоможе всій громаді. Є мобільна паліативна допомога, будемо виїжджати додому до тих людей, котрі не в центрі. Є лише швидка допомога, як і в кожній громаді, фактично, нема такої машини. Також буде додано кейс, медичний кейс в рамках цієї програми. Цей кейс буде теж служити для цього центру медичної паліативної допомоги".

Фото: Суспільне Закарпаття

Гроші виділив уряд Великої Британії

За його словами голови ОДА Віктора Микити, 1,2 млн грн виділив уряд Великої Британії. "Проєкт "Посилення стійкості громад" працює наразі з трьома областями України: Івано-Франківською, Закарпатською і Херсонською. Ми вручили два автомобілі головам двох територіальних громад. Ці громади розташовані в гірській місцевості, тому насамперед ми розглянули їх", — розповів Віктор Микита.

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