Два автомобілі передали Устьчорнянській та Драгівській громадам на Закарпатті. Зробили це за проєктом Програми розвитку ООН в Україні "Посилення стійкості громад". Про це Суспільному розповів голова Закарпатської ОДА Віктор Микита. За його словами, на автомобілі витратили 1,2 млн грн.
Як використовуватимуть автомобілі
Отриманий автомобіль в Усть-Чорнянській громаді використовуватимуть у будинку престарілих, — розповів її голова Петро Костяк. "Ми створили територіальний комунальний центр "Надія", будемо старатися його підтримувати в подальших цілях, наприклад, виїзди різні, тому що там є багато людей з інвалідністю — із Закарпаття та України. Тому будемо старатися їм допомагати. Зараз у нас є 8 лежачих, але буде 20. До цього там не було машини. Підприємці туди завозили продукти. Діти привозили батьків своїх туди, а якщо одинокі — то швидкою, бо маємо швидку й привозимо їх туди".
Драгівський сільський голова Михайло Довганич каже: отриманий автомобіль будуть використовувати у центрі медичної паліативної допомоги, який мають відкрити у березні цього року. "Це допоможе цьому центру, допоможе всій громаді. Є мобільна паліативна допомога, будемо виїжджати додому до тих людей, котрі не в центрі. Є лише швидка допомога, як і в кожній громаді, фактично, нема такої машини. Також буде додано кейс, медичний кейс в рамках цієї програми. Цей кейс буде теж служити для цього центру медичної паліативної допомоги".
Гроші виділив уряд Великої Британії
За його словами голови ОДА Віктора Микити, 1,2 млн грн виділив уряд Великої Британії. "Проєкт "Посилення стійкості громад" працює наразі з трьома областями України: Івано-Франківською, Закарпатською і Херсонською. Ми вручили два автомобілі головам двох територіальних громад. Ці громади розташовані в гірській місцевості, тому насамперед ми розглянули їх", — розповів Віктор Микита.