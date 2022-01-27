Від COVID-19 помер закарпатець Віталій Матьовка. У чоловіка був тромбоз серця. Про це Суспільному повідомила волонтерка Власта Рейпаші. Чоловік з 6 січня протягом трьох тижнів перебував у інфекційній лікарні у COVID-відділенні.

За її словами, в останній день Віталія Матьовку перевели в реанімаційне відділення. "Він звернувся до волонтерів, щоб надали йому кисневий концентратор. На жаль, не встигли", — розповіла Власта Рейпаші.

Як жив Віталій Матьовка

11 років тому через закупорку судин Віталію Матьовці ампутували обидві ноги. Чоловік жив у селі Кибляри Ужгородського району. Все робив руками. Зокрема, вишивав бісером, робив ремонти, підпрацьовував таксистом в Ужгороді. Він самостійно встановив у машині педалі на рівні рук.

Фото: Суспільне Закарпаття

"Не буду сидіти з протянутою рукою — то не вихід. Якось треба самому крутитися. Хочеш жити — потрібно старатися. А що? Здатися – найлегше", — розповів Віталій у коментарі Суспільному у 2020-му році.

"Ще молодий, руки має міцні. Автомобіль, хату перебудував. Я думаю, людина дуже сильна і вольова", — розповідав про Віталія сусід Михайло Пожо.

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