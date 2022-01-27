Міському голові на Сумщині вручили підозру за хуліганство

Одному з міських голів в Сумській області вручили підозру. Про це 27 січня Суспільному розповіла речниця прокуратури Сумської області Наталя Науменко.

За її словами, дії підозрюваного кваліфікували як хуліганство за ч. 1 статті 296 кримінального кодексу. За версією слідства, він облив водою народного депутата. Повідомлення про підозру йому вручили 26 січня.

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5 серпня 2021 року Конотопський міський голова Артем Семеніхін під час сесії міської ради облив водою народного депутата України Олександра Качуру. Політики почали штовхатися, між ними виникла сварка, їх розвели охоронці.

Телеканал КСТ

Суспільне намагається отримати коментар Артема Семеніхіна.

Що відомо

Частина 1 статті 296 Кримінального Кодексу України передбачає штраф від 8500 тисяч гривень до 17 тисяч гривень або арешт на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до п'яти років.

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