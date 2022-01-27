Кабінет Міністрів України погодив кандидатуру Дмитра Бутрія на посаду заступника голови Херсонської обласної державної адміністрації.

Про це у своєму телеграм-каналі написав представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук.

За його інформацією, Дмитра Бутрія призначили заступником голови Херсонської ОДА 26 січня.

Хто такий Дмитро Бутрій

Народився 15 березня 1973 р.

Має вищу освіту, у 2013 році закінчив вищий навчальний заклад Укркоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі», спеціальність – магістр, кваліфікація – економіка підприємства.

У 2015 році Дмитра Бутрія обрали депутатом обласної ради від Блоку Петра Порошенка.

У 2020 році він став депутатом обласної ради від “Слуги народу”.

Дмитро Бутрій раніше працював в Херсонській обласній державній адміністрації - директором департаменту економічного розвитку та торгівлі, заступником, першим заступником і в. о. голови ХОДА. Також був радником голови Херсонської облради.

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