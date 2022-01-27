Рада зробила крок до посилення захисту ветеранів війни. Що зміниться

Верховна рада ухвалила у першому читанні зміни до закону "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту". "За" документ проголосував 281 народний депутат.

Парламентарі, зокрема, підтримали законодавче закріплення термінів “Державна політика соціального захисту ветеранів війни”, “Система соціального захисту ветеранів війни”, “Комплексний огляд системи соціального захисту ветеранів війни”. Окрім того, законопроєкт передбачає регулярний моніторинг системи захисту ветеранів, що проводитиметься раз п'ять років.

"Комплексний огляд системи соціального захисту ветеранів війни проводиться один раз на п’ять років центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері соціального захисту ветеранів війни, осіб, які мають особливі заслуги перед батьківщиною, постраждалих учасників Революції Гідності, членів сімей ветеранів та осіб, на яких поширюється чинність цього закону", — йдеться в документі.

Автори проєкту закону зазначили, що станом на зараз надання пільг та послуг ветеранам війни регулюється 156 нормативно-правовими актами та здійснюється 19 органами державної влади: "Кількість нормативно-правових актів, які дублюють один одного, вносить плутанину у процес забезпечення прав та свобод ветеранів війни, а значна кількість органів державної влади, що опікуються наданням послуг і пільг, призводить до розмитості відповідальності".

Що відомо

Міністерство у справах ветеранів оголосило про початок роботи системи інформаційних сервісів "е-Ветеран", яка дозволятиме отримати інформацію про санаторії та послуги із психологічної реабілітації для учасників бойових дій.

Кабінет міністрів ухвалив постанову про створення нової бюджетної установи при Міністерстві у справах ветеранів — Українського ветеранського фонду.

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