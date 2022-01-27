Вчені виявили радіосигнали з космосу невідомого походження

Під час картографування радіохвиль у Всесвіті астрономи натрапили на небесний об’єкт, який тричі на годину випускає спалахи енергії.

Як зазначено у статті, опублікованій у науковому журналі Nature, об'єкт було помічено у березні 2018 року. У моменти спалахів об'єкт ставав потужним джерелом радіохвиль, які можна вловити із землі.

На думку астрономів, це може бути щільна нейтронна зірка, мертвий "білий карлик" із сильним магнітним полем, залишок зірки, що вибухнула або " це може бути щось зовсім інше".

"Цей об'єкт з'являвся і зникав протягом кількох годин під час наших спостережень", — сказала провідна авторка дослідження Наташа Херлі-Вокер, астрофізикиня з Кертінського університету Міжнародного центру радіоастрономічних досліджень, передає CNN.

Вона також зазначила, що невідомий об'єкт знаходиться "досить близько" — у 4000 світлових років від Землі.

Що відомо

Найпотужніший у світі космічний телескоп NASA “Джеймс Вебб” прибув на своє гравітаційне місце на орбіті навколо Сонця в понеділок, 24 січня.

Космічний телескоп Hubble завдяки ширококутовій універсальній камері WFC3 зробив фотографію спіральної галактики NGC 105, розташованої у сузірʼї Риби.

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