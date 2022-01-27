На КПВВ "Чонгар" прикордонники виявили підроблені ПЛР-тести

На контрольно-пропускному пункті в'їзду-виїзду "Чонгар" прикордонники виявили у двох людей підроблені довідки про негативний результат ПЛР-тесту.

Про це йдеться на сторінці Херсонського прикордонного загону у Facebook.

На адмінмежі з тимчасово окупованим Кримом 26 січня прикордонники виявили підроблені довідки про негативний результат ПЛР-тесту у двох громадян України під час проходження паспортного контролю. Про це військові повідомили представників Національної поліції.

За використання підробленого документа підозрюваним загрожує штраф до 17 тисяч грн або арешт на строк до 6 місяців, або обмеження волі на строк до двох років.

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