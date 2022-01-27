Двоє вінницьких спортсменів Павло Крепостняк та Дар’я Волошина здобули медалі – "срібло" і "бронзу" у Осієку, що у Хорватії, на міжнародному турнірі із кульової стрільби "ISFF Grand Prix Osijek-2022". Про це йдеться на сайті НОК у Вінницькій області.

Путівки на ці змагання наразі мають вже шість вінницьких стрільців: учасник Олімпійських ігор Олег Царьков, Дар’я Римська (стрільба із гвинтівки), Валентина Гончарова, Данило Даниленко, Дмитро Мельник і Анастасія Жученко (рухома мішень).

Фото: НОК у Вінницькій області

У 2022 році 15 вінницьких стрільців зараховані до складу національної збірної команди України.

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