Вінничанка вперше представлятиме Україну на Зимових Олімпійських іграх

Вінницька спортсменка Валентина Камінська представить Україну на Зимових Олімпійських іграх з лижного спорту. В складі збірної команди України дівчина перебуває у місті Лавіньо, Італія, на навчально-тренувальних зборах, після 3-тижневих зборів в Естонії.

"Наразі це останні передолімпійські збори. 1 лютого Валентина вирушить до Китаю — на XXIV зимові Олімпійські ігри у Пекіні, — зазначає очільник області Сергій Борзов.

Зимові Олімпійські ігри-2022 в Пекіні розпочнуться в п'ятницю, 4 лютого, а завершаться в неділю, 20 лютого. Усього буде розіграно 109 комплектів медалей.

Фото: Національний олімпійський комітет України

Усього на цьогорічній Олімпіаді змагатимуться 45 українських спортсменів, а команда України буде представлена в рекордній кількості видів спорту — 12 (з 15 можливих).

біатлоні,

бобслеї,

гірськолижному спорті,

лижному двоборстві,

лижних гонках,

санному спорті,

скелетоні,

сноубордингу,

стрибках на лижах з трампліну,

фігурному катанні,

фристайлі,

шорт-треку.

Склад Олімпійської команди-2022 нараховує 4 Олімпійські чемпіони:

Біатлоністки Олена Білосюк (Підгрушна), Юлія Джима, Валентина Семеренко,

Фристайліст Олександр Абраменко,

А також 3 призери Юнацьких Олімпійських ігор:

Фігуристи Олександра Назарова, Максим Нікітін, Іван Шмуратко.

Читайте також