Вінничанка вперше представлятиме Україну на Зимових Олімпійських іграх

Вінницька спортсменка Валентина Камінська представить Україну на Зимових Олімпійських іграх з лижного спорту. В складі збірної команди України дівчина перебуває у місті Лавіньо, Італія, на навчально-тренувальних зборах, після 3-тижневих зборів в Естонії.
"Наразі це останні передолімпійські збори. 1 лютого Валентина вирушить до Китаю — на XXIV зимові Олімпійські ігри у Пекіні, — зазначає очільник області Сергій Борзов.
Зимові Олімпійські ігри-2022 в Пекіні розпочнуться в п'ятницю, 4 лютого, а завершаться в неділю, 20 лютого. Усього буде розіграно 109 комплектів медалей.
Усього на цьогорічній Олімпіаді змагатимуться 45 українських спортсменів, а команда України буде представлена в рекордній кількості видів спорту — 12 (з 15 можливих).
- біатлоні,
- бобслеї,
- гірськолижному спорті,
- лижному двоборстві,
- лижних гонках,
- санному спорті,
- скелетоні,
- сноубордингу,
- стрибках на лижах з трампліну,
- фігурному катанні,
- фристайлі,
- шорт-треку.
Склад Олімпійської команди-2022 нараховує 4 Олімпійські чемпіони:
- Біатлоністки Олена Білосюк (Підгрушна), Юлія Джима, Валентина Семеренко,
- Фристайліст Олександр Абраменко,
А також 3 призери Юнацьких Олімпійських ігор:
- Фігуристи Олександра Назарова, Максим Нікітін, Іван Шмуратко.
Читайте також
- "Ми над цим працювали". Міністр спорту про "рекомендації" поведінки для українців на Олімпіаді
- "Хороший тест перед виїздом у Пекін". Юрай Санітра про виступ України у естафеті в Антгольці
- Україна офіційно затвердила склад збірної на Олімпійські ігри-2022: хто в команді