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Вінничанка вперше представлятиме Україну на Зимових Олімпійських іграх
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Вінничанка вперше представлятиме Україну на Зимових Олімпійських іграх

Віталій Бондарєв
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Вінничанка вперше представлятиме Україну на Зимових Олімпійських іграх Фото: Національний олімпійський комітет України. На фото: Валентина Камінська

Вінницька спортсменка Валентина Камінська представить Україну на Зимових Олімпійських іграх з лижного спорту. В складі збірної команди України дівчина перебуває у місті Лавіньо, Італія, на навчально-тренувальних зборах, після 3-тижневих зборів в Естонії.

"Наразі це останні передолімпійські збори. 1 лютого Валентина вирушить до Китаю — на XXIV зимові Олімпійські ігри у Пекіні, — зазначає очільник області Сергій Борзов.

Зимові Олімпійські ігри-2022 в Пекіні розпочнуться в п'ятницю, 4 лютого, а завершаться в неділю, 20 лютого. Усього буде розіграно 109 комплектів медалей.

Вінничанка вперше представлятиме Україну на Зимових Олімпійських іграхФото: Національний олімпійський комітет України

Усього на цьогорічній Олімпіаді змагатимуться 45 українських спортсменів, а команда України буде представлена в рекордній кількості видів спорту — 12 (з 15 можливих).

  • біатлоні,
  • бобслеї,
  • гірськолижному спорті,
  • лижному двоборстві,
  • лижних гонках,
  • санному спорті,
  • скелетоні,
  • сноубордингу,
  • стрибках на лижах з трампліну,
  • фігурному катанні,
  • фристайлі,
  • шорт-треку.

Склад Олімпійської команди-2022 нараховує 4 Олімпійські чемпіони:

  • Біатлоністки Олена Білосюк (Підгрушна), Юлія Джима, Валентина Семеренко,
  • Фристайліст Олександр Абраменко,

А також 3 призери Юнацьких Олімпійських ігор:

  • Фігуристи Олександра Назарова, Максим Нікітін, Іван Шмуратко.

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