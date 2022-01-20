Починаючи з кінця минулого року набрали чинності зміни щодо правил оформлення послуги “муніципальна няня” для родин, які мають дітей до трьох років. А з початку цього року змінився і розмір компенсації для сімей, які скористалися такою допомогою.

Про це кореспондентам Суспільного Запоріжжя розповіла заступниця начальниці управління соціального захисту населення Запорізької міської ради по Шевченківському району Валентина Бабешко. За її словами, з грудня 2021 року вступили в дію зміни.

"У нас скасовані обмеження за кількістю дітей, за якими може доглядати муніципальна няня. Раніше, наприклад, няня, яка оформила ФОП могла доглядати не більш ніж за трьома дітками, а для юрособи — не більше ніж за десятьма, то зараз цю норму скасували".

Також, Валентина Бабешко каже, що зміни стосуються і тих, хто може розраховувати на цю послугу — це родини, де є двоє і більше дітей віком до 3 років. А також, якщо хтось з батьків, або опікун є інвалідом першої або другої групи, або якщо дитина має інвалідність чи тяжко хвора і потребує додаткового догляду. Такі родини також можуть отримувати цю послугу.

Фото: Суспільне Запоріжжя Валентина Бабешко

Спеціалістка зазначає, що з початку цього року розмір державної компенсації родині, яка отримує таку послугу на одну дитину складає 2100 грн, якщо дитина потребує додаткового догляду — 4200 грн. Жінка пояснює, що саму няню в управлінні родинам не пропонують, знайти її — це обов'язок батьків, а далі вони звертаються за місцем проживання до управління з документами, договором з нянею та банківським рахунком для компенсації. Але няня має бути оформлена як ФОП чи юридична особа.

Муніципальною нянею, як юрособа, з червня 2020 року працює Анастасія Солоніна. Вона розповідає, що за день може працювати в декількох родинах, бо за умовами надання послуг, згідно з договором, тільки 6 годин на місяць передбачено на одну дитину:

"Це переважно: прогулянки, тому цього часу вистачає. Це, наприклад, матуся хоче у справах поїхати, я няня мобільна, ми завчасно з нею домовляємося і я приїжджаю. Якщо необхідно, я можу погодувати дитинку, замінити памперс, але я не няня та, яка знаходиться зранку і до вечора”, — каже вона.

За словами Валентини Бабешко, за минулий рік до управління звернулося 60 родин для оформлення послуги “муніципальна няня”, загальна сума державної компенсації склала понад 1 млн грн. З початку цього року, щоб оформити послугу “муніципальна няня” вже звернулися чотири родини.

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