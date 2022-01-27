У NASA вперше показали сферичне скупчення у сузір’ї Тукан

На космічній рентгенівській обсерваторії "Чандра", що спеціалізується на дослідженні чорних дір, вперше сфотографували кулясте зоряне скупчення NGC 104 у сузір’ї Тукан. Про це у Twitter повідомляє Національне управління з аеронавтики і дослідження космічного простору (NASA).
"Сьогодні Чандра шукає чорні діри в "47 Тукан" — це сферичне скупчення зірок, які тримаються разом завдяки силі тяжіння, його ще називають "кулясте скупчення". Відстань до сукупності зірок від Землі близько 13 000 світлових років, де налічуються сотні тисяч зірок", — ідеться у повідомленні.
Як відомо, вперше це скупчення зірок відкрив французький астроном Нікола Луї де Лакай, який уперше побачив його у 1751 році.
Що відомо
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