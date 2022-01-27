У Полтаві оголосили конкурс на проєкт розвитку Прирічкового парку

Рішення про оголошення конкурсу щодо ідей розвитку Прирічкового парку ухвалили 27 січня. За це проголосували на засіданні виконавчого комітету Полтавської міськради, повідомляє кореспондентка Суспільного із місця події.

Конкурс буде всеукраїнським. За проєктом рішення виконкому, його мають організувати управління з питань містобудування та архітектури та комунальне підприємство «Інститут розвитку міста».

Вони повинні розробити умови проведення конкурсу, а також визначити преміальний фонд та фінансування, організувати обговорення тощо.

"За" проголосували 20 членів виконкому, присутніх було 21.

"Концепція передбачає кілька напрямків. Це буде і спортивний, і художній. Це буде культурно-мистецький напрямок. Потім подивимось, можливо, там ще будуть якісь інші варіанти, для вигулу собак в тому числі. Якщо буде на наступний виконком готовий склад журі і вже сама концепція – ми її затвердимо", – каже перший заступник голови Полтавської міськради Валерій Пархоменко.

Склад журі та секретаря конкурсу мають затвердити окремим рішенням виконавчого комітету Полтавської міської ради.

Що відомо: