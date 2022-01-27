Сьогодні, 27 січня, у Чернігівській міськраді ДБР проводить обшуки. Про це на сесії міської ради сказав міський голова Чернігова Владислав Атрошенко.

За його словами, на вимогу ДБР надали вже всі потрібні документи.

"Ми надали їм всі документи, але я боюсь, щоб вони нічого не підкинули. Я вважаю, що це політичний тиск".

Нагадаємо, обшуки на комунальних підприємствах Чернігова тривають з жовтня 2021 року. Тоді співробітники СБУ та Нацполіції з Києва провели понад 20 обшуків в управлінні капітального будівництва міськради та низці фірм-підрядників. Посадовцям УКБ та підрядникам інкримінували завищення вартості будівельних матеріалів і робіт під час проведення ремонтів та будівництва об’єктів соціальної інфраструктури в Чернігові. Загальна сума збитків – понад 23 мільйони гривень.

Владислав Атрошенко проведення обшуків назвав "привітом з Києва" стосовно його політичної позиції. У грудні 2021 року співробітники ДБР провели у Чернігові 55 обшуків. Вони, зокрема, розслідують кримінальне провадження щодо неякісного і дорогого ремонту доріг у Чернігові, а в схемі із розкрадання бюджетних грошей фігурують фірми, цитуємо "афілійовані з Чернігівським міським головою".

Раніше в коментарі Суспільному міський голова Чернігова говорив, що підозру за результатами обшуків йому можуть вручити до кінця січня.

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