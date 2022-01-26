Рада може піти на карантин через спалах захворюваності у парламенті — Рудик

Верховна рада може найближчим часом перейти на дистанційну роботу в комітетах через велику захворюваність серед народних депутатів та працівників парламенту. Щодня фіксується 2-3 нових випадки. Про це Суспільному повідомила народна депутатка партії "Голос" Кіра Рудик.

"Все більше депутатів хворіють. І можливо, що ми тільки відкриємо сесію і підемо працювати в комітети на тиждень чи на два", — зазначила очільниця "Голосу".

За інформацією із "Слуги народу" щонайменше 17 народних депутатів мають підтверджений COVID-19, а 45 працівників апарату парламенту страждають на цю ж хворобу.

"Змушені констатувати, що у Верховній Раді спостерігається тенденція до збільшення кількості хворих на COVID-19. Станом на ранок 26 січня лише серед депутатів Верховної Ради від "Слуги Народу" зафіксовано 17 підтверджених випадків захворювання. Також, за нашою інформацією, хворіє 45 співробітників апарату парламенту. Щодня фіксується по 2-3 нові випадки зараження", — зазначила речниця "Слуги народу".

Через епідситуацію у Верховній Раді ініційована нарада за участі голів фракцій та груп, на якій обговорять формат роботи Верховної Ради наступного тижня.

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