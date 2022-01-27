Авіабомбу часів Другої світової війни виявили у 100 метрах від нафтової свердловини у селі Бугрувате Охтирського району Сумської області. Піротехніки міжрегіонального центру швидкого реагування ДСНС знешкодили боєприпас 26 січня, повідомили у пресслужбі управління.
За попередніми даними, підозрілий металевий предмет виявили у полі поблизу села Бугрувате. У ДСНС вважають, що його, ймовірно, відкопали ще під час земляних робіт. Піротехніки ідентифікували предмет як авіабомбу (ФАБ-100). Радіус розльоту осколків від такої бомби може становити близько 1 км.
Фахівці ДСНС відкопали боєприпас, відвезли на спеціально відбедену ділянку та підірвали.
Бугруватівське нафтове родовище є найбільшим в Україні. Тут знаходиться понад 300 сверловин.
Що відомо
- Незалежно від розмірів та віку, боєприпаси часів минулих війн становлять небезпеку.
- Не можна користуватися мобільними телефонами поблизу таких предметів. Це може спровокувати вибух.
- Про можливу небезпеку треба повідомити оточуючих та негайно проінформувати оперативні служби за номерами 101 та 102.
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