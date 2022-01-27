Авіабомбу часів Другої світової війни виявили у 100 метрах від нафтової свердловини у селі Бугрувате Охтирського району Сумської області. Піротехніки міжрегіонального центру швидкого реагування ДСНС знешкодили боєприпас 26 січня, повідомили у пресслужбі управління.

ДСНС у Сумській області

За попередніми даними, підозрілий металевий предмет виявили у полі поблизу села Бугрувате. У ДСНС вважають, що його, ймовірно, відкопали ще під час земляних робіт. Піротехніки ідентифікували предмет як авіабомбу (ФАБ-100). Радіус розльоту осколків від такої бомби може становити близько 1 км.

Фахівці ДСНС відкопали боєприпас, відвезли на спеціально відбедену ділянку та підірвали.

Бугруватівське нафтове родовище є найбільшим в Україні. Тут знаходиться понад 300 сверловин.

Що відомо

Незалежно від розмірів та віку, боєприпаси часів минулих війн становлять небезпеку.

Не можна користуватися мобільними телефонами поблизу таких предметів. Це може спровокувати вибух.

Про можливу небезпеку треба повідомити оточуючих та негайно проінформувати оперативні служби за номерами 101 та 102.

Читайте нас у Telegram

Долучайтесь до нашої спільноти у Viber