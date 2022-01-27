Мороз та сніг з дощем. Чого чекати від погоди 27 січня

27 січня у більшості регіонів України очікується сніжна погода. Денна температура повітря опуститься до -6°С.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Так, сніг синоптики прогнозують у північних та центральних регіонах. У Київській, Житомирській та Чернігівській областях денна температура повітря підніметься до -1...-3°С, нічна — до -7...-9°С.

На Черкащині та Вінниччині вдень потепліє до 0...-2°С, а на Кіровоградщині та Полтавщині — -1...-3°С. Вночі повітря у центральних регіонах похолоднішає до -5...-7°С.

У Хмельницькій, Тернопільській, Івано-Франківській, Чернівецькій та Львівській областях синоптики прогнозують сніг з дощем. Денна температура повітря тут становитиме 0...-2°С, нічна — -1...-5°С.

На сході країни вночі очікується найнижча температура — до -10...-12°С, тоді як вдень -4...-6°С.

У південних областях також середня денна температура встановиться на рівні до 0...-2°С, нічна — -3...-5°С.

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