У Сватовому відбулось засідання суду по ДТП у селі Містки

У Сватівському районному суді триває розгляд кримінальної справи стосовно аварії, яка сталась вночі 14 травня у селі Містки. Про це повідомляє журналіст Суспільного з зали суду.

Як встановили слідчі через наїзд кермувальника на "Рено Меган" загинув 14-річний юнак та ще трьох підлітків травмовано.

Під час засідання адвокат потерпілої Ольги Барабулі Дмитро Акіншин повідомив – три дні тому до її подвір'я невідомі кинули пляшку із запальною сумішшю. Інцидент він пов'язує із розглядом цієї справи в суді.

За словами адвоката обвинуваченого Дмитра Овчинникова, цей факт немає ніякого значення до цієї справи.

Суддя долучила до матеріалів справи довідку Нацполіції стосовно нападу на будинок Ольги Барабулі.

На минулому засіданні суд зобов'язав провести слідчий експеримент із відтворенням моменту аварії. Втім поліція надіслала відповідь – ухвалу виконати не вдалось.

"У зв'язку з неможливістю провести слідчий експеримент з об'єктивних причин, а саме неналежними погодними умовами", — повідомила суддя Яна Просіна.

Повторно до 28 лютого суд доручив провести слідчий експеримент на місці ДТП, а також заслухати спеціаліста щодо автотехнічної експертизи.

"Я каюсь, я прошу вибачення, я не хотів, щоб так трапилось, я засуджую свій вчинок. Я хотів би змінити на інший режим не пов'язаний із позбавленням волі, щоб я міг працювати, відшкодовувати збитки", — розповів обвинувачений Руслан Бондарев.

Суд продовжити запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 днів, а саме до 26 березня 2022 року включно.

Наразі в судовому засіданні оголошено перерву до 28 лютого.

Що відомо

ДТП, в якій загинув 14-річний хлопець та ще троє підлітків було травмовано, сталась в ніч на 14 травня у селі Містки. Слідчі встановили, що наїзд на групу підлітків, які рухались по проїжджій частині скоїв нетверезий житель села Кругле. Обвинуваченого затримали за статтею "Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами". Йому загрожує до 10 років за гратами.

Суд розглядає справу протягом п'яти місяців.

28 грудня 2021 року суд ухвалив рішення щодо проведення слідчого експерименту

2 грудня 2021 року суд продовжив запобіжний захід обвинуваченому у вигляді тримання під вартою на 60 днів, а саме до 30 січня 2022 року включно.

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