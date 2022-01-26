logo logo
У Херсоні правоохоронці затримали чоловіка, який хотів продати бойову гранату
ПОЛІЦІЯРегіони

У Херсоні правоохоронці затримали чоловіка, який хотів продати бойову гранату

Світлана Піцан
·
·
У Херсоні правоохоронці затримали чоловіка, який хотів продати бойову гранату Поліція Херсонської області/Facebook

У Херсоні чоловік хотів продати бойову гранату Ф-1 та підривач за 500 гривень. Його затримали правоохоронці, наразі він в ізоляторі тимчасового тримання.

Про це повідомляє поліція Херсонської області у Facebook.

Як встановили поліцейські під час проведення розшукових заходів "Зброя", житель Кропивницького приїхав на Херсонщину на заробітки. Правоохоронці дізнались про намір чоловіка продати гранату, спланували оперативну закупку і затримали його.

Боєприпас – відправили на дослідження до експертно-криміналістичного центру. Наразі встановлюється походження гранати та проводяться слідчі дії.

За незаконне поводження зі зброєю розпочали кримінальне провадження. У разі доведення вини, чоловікові загрожує позбавлення волі від 3 до 7 років.

Що відомо:

  • Під час відпрацювання "Зброя" поліцейські Херсонщини вилучили пістолет, обріз мисливської рушниці та одну одиницю саморобної зброї, 3 гранати та більше 200 набоїв до зброї армійського зразку.
  • За незаконне виготовлення, носіння, зберігання, придбання, передачу чи збут вогнепальної зброї (крім гладкоствольної мисливської), бойових припасів, вибухових речовин або вибухових пристроїв передбачена кримінальна відповідальність.

Читайте нас у Тelegram: Суспільне Херсон

Підписуйтесь на Суспільне Херсон у Viber

Категорії
РозслідуванняПолітикаЕкономікаКультураСвітСпортВідеоПодіїТоп дняПриродаРегіониСтильДітиНаукаТехнологіїУрбаністикаЇжаДомашні твариниЛюди