У Херсоні правоохоронці затримали чоловіка, який хотів продати бойову гранату

У Херсоні чоловік хотів продати бойову гранату Ф-1 та підривач за 500 гривень. Його затримали правоохоронці, наразі він в ізоляторі тимчасового тримання.

Про це повідомляє поліція Херсонської області у Facebook.

Як встановили поліцейські під час проведення розшукових заходів "Зброя", житель Кропивницького приїхав на Херсонщину на заробітки. Правоохоронці дізнались про намір чоловіка продати гранату, спланували оперативну закупку і затримали його.

Боєприпас – відправили на дослідження до експертно-криміналістичного центру. Наразі встановлюється походження гранати та проводяться слідчі дії.

За незаконне поводження зі зброєю розпочали кримінальне провадження. У разі доведення вини, чоловікові загрожує позбавлення волі від 3 до 7 років.

Що відомо:

Під час відпрацювання "Зброя" поліцейські Херсонщини вилучили пістолет, обріз мисливської рушниці та одну одиницю саморобної зброї, 3 гранати та більше 200 набоїв до зброї армійського зразку.

За незаконне виготовлення, носіння, зберігання, придбання, передачу чи збут вогнепальної зброї (крім гладкоствольної мисливської), бойових припасів, вибухових речовин або вибухових пристроїв передбачена кримінальна відповідальність.

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