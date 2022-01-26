Від 60 до 100 порцій у день: обіди готують благодійники в Ужгороді

Майже 100 порцій обідів видали 26 січня волонтери благодійного фонду на трьох локаціях Ужгорода: вулицях Фединця, Гагаріна та Капушанській. Роблять це щодня окрім суботи, – розповідає керівниця фонду "Рука допомоги" Діана Федорка. За її словами, обідами в Ужгороді годують людей понад рік.

Ужгородець Євгеній каже: приходить сюди, на вулицю Фединця, пообідати щодня, крім суботи.

"Я на роботі до трьох, я не можу з собою нести їжу. Дають, дякувати Богу, дають скільки треба", — каже чоловік.

Суспільне Закарпаття

Пенсіонер Володимир розповів: опинився без житла, без дружини, без дітей, і от уже 9 місяців приходить обідати у фонд.

"Доводиться сюди йти, роботу поки що знайти не можу, — каже Володимир. — Сталося так, що взяв кредит на купівлю житла. Дружина померла, не зміг виплатити кредит, житло забрали в рахунок погашення кредиту – от і поки що прихожу сюди. Я сам побачив і прийшов сюди, влаштуюсь на роботу — сам буду допомагати цьому фонду. Смачно дуже готують, завжди свіже, чай і каву дають… Прекрасно".

Суспільне Закарпаття

Їжу людям подають в одноразовому посуді 2 волонтерів. Один із них — Олександр — сказав: у зимовий час готують друге.

"Сьогодні на обід плов. Ми даємо і тут людям їсти, і додому з собою в їхні посудини. Також ми даємо їм чай, печиво і каву. О 13:00 годині початок. Ми просимо їх, щоб приходили вчасно, щоб усім все вистачило", — сказав волонтер.

Охочі також можуть приходити і за продуктами. Так зробила й ужгородка Оксана.

"У пакеті є рис, цукор, олія, картопля, овочі, консерви, — розповіла жінка. — Вистачає цього на тиждень. Рідко приходжу сюди. У мене велика родина. Троє дітей, вони вдома зараз. Не працюю".

Суспільне Закарпаття

За словами керівниці благодійного фонду Діани Федорки, щодня готують іншу страву.

"Від 60 до 100 людей – це ті, які приходять їсти. Більше половини беруть ще з собою. Хтось на себе, а хтось на своїх рідних, сусідів, знайомих. Годуємо ми з неділі по п’ятницю. Зараз біля 70 % – це пенсіонери, а безхатченків – 20-30 %. Це все у нас вдається робити з пожертв".

Благодійні обіди в Ужгороді волонтери фонду не готують лише по суботам.

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