Тримісячного Дмитрика Ванжулу з села Переорки Стрижавської громади, що на Вінниччині, у якого вроджена патологія сечового міхура, прооперують у Сербії не 8 березня, як планували, а 31 січня.

Екстрену операцію проведуть через погіршення стану дитини, розповідає мама Аліна. Син, каже, перестав спати і весь час плаче. Гроші на першу операцію, а це 15 тисяч євро, збирали по всій Україні.

Сімʼя Ванжулів. Фото: Суспільне Вінниця

Наприкінці листопада 2021-го у селі, де народився Дмитрик, місцеві жителі організували у клубі благодійний ярмарок. Приносили овочі і продавали їх. Дмитрик Ванжула народився з екстрофією сечового міхура, тобто навиворіт.

Хлопчику потрібні дві операції — спершу треба заховати сечовий міхур, який зараз поверх животика дитини, всередину, а потім потрібна ще й пластика. Це ще 10 тисяч євро, яких у батьків хлопчика — немає. Тож усіх небайдужих просять допомогти знову.

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