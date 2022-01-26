У Полтаві видали довідник про вікові та меморіальні дерева. У нього внесли понад сотню дубів, лип, сосен та каштанів із усієї області, розповів Суспільному упорядник Юрій Репало. За його словами, це зробили для дослідження дерев, а ще – для їх збереження та охорони. На видання витратили майже 30 тисяч гривень із обласного бюджету.

Аби систематизувати інформацію про старі дерева області та привернути увагу до їх збереження, полтавець Юрій Репало вирішив укласти перелік. Інформацію зібрав про сотню дубів, лип та сосен.

"В першу чергу ми помістили опис дерев, які є ботанічними пам’ятками. Для прикладу, в Яхниках найстаріший дуб, колишній Лохвицький район. Тут всі вони занесені. Також ми внесли меморіальні дерева, ті, що названі на честь тої чи іншої особи. Наприклад, дуб Івана Котляревського в Семенівському районі", – каже упорядник та ініціатор створення довідника Юрій Репало.

фото: Суспільне Полтава Дерева

У довідник внесли й інформацію про три дуби, які ростуть у парку Полтавського краєзнавчого музею. Двом із них теж по 300 років.

"Парк наш не старий. Він заснований 1964-го року. Але до складу посадок увійшли декілька вікових дерев, які зростали на цій території. Ці дуби залишилися тут із тих часів, коли на даній території був будинок Павла Руденка. Це колишній запорізький козак, бургомістр Полтави, досить відома людина у Полтаві у XVIIІ столітті", – розповідає старша наукова співробітниця відділу природи Полтавського краєзнавчого музею Олена Халимон.

фото: Суспільне Полтава Дерево

Аби створити видання, Юрій Репало подав ідею на обласний конкурс, виграв його і отримав фінансування на 2 тисячі примірників – майже 30 тисяч гривень із обласного бюджету.

"Інтерактивну карту створили, там десь 900 дерев уже нанесено, описані, обміряні і в більшості є фотографії", – говорить упорядник та ініціатор створення довідника Юрій Репало.