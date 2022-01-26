Суд першої інстанції засудив до чотирьох років тюрми водія, з чиєї вини у квітні 2020 року в ДТП біля Рівного загинуло немовля. Про це повідомили в обласній прокуратурі. Там додали, що рішення оскаржуватимуть, бо вирок вважають занадто м’яким.

Що це за ДТП

Автопригода сталась на кільці біля села Великий Житин 18 квітня 2020 року, це був переддень Великодня.

Слідство з’ясувало, що 39-річнийводій на BMW 520І, перебуваючи у стані наркотичного сп’яніння, влетів у “вазівку”, яка вже була на кільці. Останнє авто відкинуло та перевернуло, восьмимісячна дитина загинула.

Фото: патрульна поліція

Ще двоє пасажирок легковика, зокрема, матір дитини, отримали травми середнього ступеня тяжкості.

Суд і апеляція

Рівненський районний суд визнав водія BMW винним та присудив чотири роки тюрми, позбавив права керувати на три роки та частково задовольнив цивільні позови потерпілої сторони.

“Прокуратура із таким вироком не погоджується та вже готує апеляційну скаргу. На нашу думку, судом призначено покарання, яке явно не відповідає ступеню тяжкості вчиненого злочину, а також особі винного. Ми просимо про сім років позбавлення волі”, — розповіла речниця прокуратури Оксана Жужельська.

Фото: патрульна поліція

Вона уточнила, що потерпілій стороні, а це загалом п’ятеро людей, згідно із рішенням суду обвинувачений має виплатити приблизно 900 тисяч гривень.

Читайте нас у Telegram: екстрені новини та щоденні підсумки

Підписуйтесь на рівненське Суспільне у Viber

Долучайтесь до нас в Instagram