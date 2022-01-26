Три пориви на тепломережах у Луцьку: де та коли ліквідують наслідки

У Луцьку 26 січня відновили теплопостачання в трьох багатоквартирних будинках, де було відсутнє опалення через порив на тепломережі на проспекті Соборності, 20А. Ще наслідки двох поривів будуть ліквідовувати 27 січня, — розповів Суспільному речник ДКП "Луцьктепло" Антон Безносиков.

На проспекті Соборності, 20А з 8:00 працювала бригада майстрів ДКП "Луцьктепло". Ремонтники ліквідовували наслідки пориву та відновлювали опалення та гаряче водопостачання до багатоквартирних будинків № 16, № 18 та № 20 на вулиці Кравчука.

Суспільне Волинь

Ремонтні роботи завершили та подали в будинки тепло в післяобідню пору, — каже речник Антон Безносиков.

З його слів, 27 січня у зв’язку з ремонтними роботами через пориви без централізованого опалення і гарячого водопостачання залишаться 12 будинків у 55-му мікрорайоні на вулиці Чорновола, Сухомлинського, Карпенка-Карого, Липинського, школа № 27 і дитсадок № 40 у Луцьку. Також без тепла будуть два будинки на вулиці Метельницького.

Зі слів Антона Безносикова, 27 січня без тепла лучани, які живуть у 55-му мікрорайоні, будуть лише один день.

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