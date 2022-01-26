На Полтавщині встановлять кисневі станції: які лікарні їх отримають

У 20 лікарнях Полтавщини планують облаштувати кисневі станції. Роботи у медзакладах розпочнуть наприкінці січня. Придбали обладнання за рахунок субвенції з державного бюджету, повідомив Суспільному речник Полтавської ОДА Максим Ковальов.
На придбання 20 кисневих станцій для Полтавщини витратили 44,5 мільйона гривень. У січні обладнання привезуть до 13 закладів, а в лютому – ще до семи.
Першу станцію почнуть встановлювати 31 січня у Лохвицькій міській лікарні. На облаштування кожної потрібно близько двох тижнів, каже Максим Ковальов.
У січні обладнання отримають:
- Третя міська лікарня Полтави
- Полтавська центральна районна лікарня
- Міський пологовий будинок Полтави
- Лікарня інтенсивного лікування "Кременчуцька" у Кременчуці
- Кременчуцька центральна районна лікарня
- Кременчуцька перша міська лікарня ім. О.Т. Богаєвського
- Кременчуцька міська дитяча лікарня
- Лікарня інтенсивного лікування міста Горішні Плавні
- Лубенська лікарня інтенсивного лікування
- Карлівська лікарня ім. Л.В. Радевича
- Миргородська лікарня інтенсивного лікування
- Лохвицька міська лікарня
- Гадяцька міська лікарня
У лютому кисневі станції привезуть у такі заклади:
- Миргородська лікарня інтенсивного лікування
- Кременчуцька міська лікарня"Правобережна"
- Кобеляцька міська лікарня
- Пирятинська лікарня
- П’ята міська клінічна лікарня Полтави
- Зіньківська міська центральна лікарня
- Хорольська лікарня
Встановлювати та підключати кисневі станції мають за рахунок бюджетів громад, додає речник Полтавської ОДА.
Що відомо:
- Киснева станція – система генерації медичного кисню з навколишнього повітря. Кисень подаватимуть під високим тиском по усій лікарні через систему трубопроводів.