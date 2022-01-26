На Полтавщині встановлять кисневі станції: які лікарні їх отримають

У 20 лікарнях Полтавщини планують облаштувати кисневі станції. Роботи у медзакладах розпочнуть наприкінці січня. Придбали обладнання за рахунок субвенції з державного бюджету, повідомив Суспільному речник Полтавської ОДА Максим Ковальов.

На придбання 20 кисневих станцій для Полтавщини витратили 44,5 мільйона гривень. У січні обладнання привезуть до 13 закладів, а в лютому – ще до семи.

Першу станцію почнуть встановлювати 31 січня у Лохвицькій міській лікарні. На облаштування кожної потрібно близько двох тижнів, каже Максим Ковальов.

У січні обладнання отримають:

Третя міська лікарня Полтави

Полтавська центральна районна лікарня

Міський пологовий будинок Полтави

Лікарня інтенсивного лікування "Кременчуцька" у Кременчуці

Кременчуцька центральна районна лікарня

Кременчуцька перша міська лікарня ім. О.Т. Богаєвського

Кременчуцька міська дитяча лікарня

Лікарня інтенсивного лікування міста Горішні Плавні

Лубенська лікарня інтенсивного лікування

Карлівська лікарня ім. Л.В. Радевича

Миргородська лікарня інтенсивного лікування

Лохвицька міська лікарня

Гадяцька міська лікарня

У лютому кисневі станції привезуть у такі заклади:

Миргородська лікарня інтенсивного лікування

Кременчуцька міська лікарня"Правобережна"

Кобеляцька міська лікарня

Пирятинська лікарня

П’ята міська клінічна лікарня Полтави

Зіньківська міська центральна лікарня

Хорольська лікарня

Встановлювати та підключати кисневі станції мають за рахунок бюджетів громад, додає речник Полтавської ОДА.

Що відомо: