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На Полтавщині встановлять кисневі станції: які лікарні їх отримають
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На Полтавщині встановлять кисневі станції: які лікарні їх отримають

Ігор Ізотов
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На Полтавщині встановлять кисневі станції: які лікарні їх отримають Фото: google.com

У 20 лікарнях Полтавщини планують облаштувати кисневі станції. Роботи у медзакладах розпочнуть наприкінці січня. Придбали обладнання за рахунок субвенції з державного бюджету, повідомив Суспільному речник Полтавської ОДА Максим Ковальов.

На придбання 20 кисневих станцій для Полтавщини витратили 44,5 мільйона гривень. У січні обладнання привезуть до 13 закладів, а в лютому – ще до семи.

Першу станцію почнуть встановлювати 31 січня у Лохвицькій міській лікарні. На облаштування кожної потрібно близько двох тижнів, каже Максим Ковальов.

У січні обладнання отримають:

  • Третя міська лікарня Полтави
  • Полтавська центральна районна лікарня
  • Міський пологовий будинок Полтави
  • Лікарня інтенсивного лікування "Кременчуцька" у Кременчуці
  • Кременчуцька центральна районна лікарня
  • Кременчуцька перша міська лікарня ім. О.Т. Богаєвського
  • Кременчуцька міська дитяча лікарня
  • Лікарня інтенсивного лікування міста Горішні Плавні
  • Лубенська лікарня інтенсивного лікування
  • Карлівська лікарня ім. Л.В. Радевича
  • Миргородська лікарня інтенсивного лікування
  • Лохвицька міська лікарня
  • Гадяцька міська лікарня

У лютому кисневі станції привезуть у такі заклади:

  • Миргородська лікарня інтенсивного лікування
  • Кременчуцька міська лікарня"Правобережна"
  • Кобеляцька міська лікарня
  • Пирятинська лікарня
  • П’ята міська клінічна лікарня Полтави
  • Зіньківська міська центральна лікарня
  • Хорольська лікарня

Встановлювати та підключати кисневі станції мають за рахунок бюджетів громад, додає речник Полтавської ОДА.

Що відомо:

  • Киснева станція – система генерації медичного кисню з навколишнього повітря. Кисень подаватимуть під високим тиском по усій лікарні через систему трубопроводів.
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