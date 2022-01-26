У Запоріжжі мешканці малоповерхових будинків домоглися компенсації за тепло

Мешканцям малоповерхових будинків у Запоріжжі виплатять компенсацію за рахунки на тепло із міського бюджету.

Про це Суспільному повідомив заступник міського голови Запоріжжя Олександр Гординський під час зустрічі у міськраді 25 січня. За його словами мешканці 13 таких будинків стали заручниками нової системи нарахування – методики №315 й самостійно не можуть оплатити рахунки.

Фото: Суспільне Запоріжжя Мешканці малоповерхових будинків в Запоріжжі домоглися компенсації за тепло

Жителька будинку номер 21 на вулиці Трегубова, що у Дніпровському районі Запоріжжя, Наталія Склярук каже: була змушена дістати гроші для розрахування за тепло, які збирала після смерті чоловіка йому на пам'ятник. На їжу, ліки та інші потреби, пенсії колишньої інженерки у три тисячі навіть з урахуванням субсидії, не вистачає, розповідає жінка.

Фото: Суспільне Запоріжжя Наталія Склярук

"За листопад, у грудні, особисто нам прийшли платіжки. Мені особисто за трикімнатну квартиру — майже 5 400. Ми написали у філію на Дудикіна листа із проханням пояснити ситуацію. Вони відповіли — у вас немає лічильника", — каже Наталія Склярук.

За її словами, лічильник тепла у будинку, де мешкає жінка, був встановлений у 2018 році. За два роки його зняли начебто через несправність і з того часу не повернули.

"Ми написали їм листа з проханням встановити нам лічильник або повернути відремонтований, на що нам відповіли, що у квітні минулого року вони нам приносили відремонтований лічильник, а ми їх не пустили. Це маячня. Ми нічого про це не знаємо", — розповідає жінка.

Схожа ситуація із теплолічильником також у жителів будинку номер 19 на вулиці Вавілова, каже місцевий мешканець Юрій Володимирович. Чоловік розповідає: за два останні місяці заборгував за теплопостачання 8 тисяч гривень.

Фото: Суспільне Запоріжжя Юрій Володимирович

"У мене двокімнатна квартира, у кого трикімнатна там є і 10 тисяч. І жінка там каже, я не можу, краще тоді орендувати житло, або продавати цю квартиру, але я не можу. І так всі кажуть", — каже він.

Юрій Володимирович розповідає, у їхньому будинку також раніше був встановлений лічильник тепла, але його зняли для перевірки та не повернули через нібито колективну відмову жителів будинку:

"Ми усі були у шоці. У нас є ініціативний комітет від нашого будинку. Ці люди ходили по квартирах та запитували у мешканців. У всіх, вибачте, отакі очі та кажуть, що нічого подібного вони не писали. І це природно, я не розумію як можна відмовитись від встановлення лічильника, а потім сплачувати величезні суми", — розповідає чоловік.

У будинку №7 на вулиці Адміралтейській теплолічильник встановили 24 січня поточного року. Про це Суспільному повідомила жителька цього будинку Анжела Литвяк. Вона розповідає: за опалення одного квадратного метра оселі у грудні отримала 101 гривню.

Фото: Суспільне Запоріжжя Анжела Литвяк

"Це виявилось суми по вісім тисяч, у людей по 15 тисяч і у деяких до 20 тисяч помешканнях виходить. Це пояснюють “Методикою №315”, яка прийнята у Мінрегіоні. Ми додзвонились у Мінрегіон і там нам пояснили, що ця методика рекомендована для того, аби рахувати навантаження по максимуму на тих будинках, де немає лічильників. Цю методику застосували й нарахували нам вдвічі більше гігакалорій", — пояснює вона.

Генеральний директор концерну “Міські теплові мережі” Олександр Грек каже: у Запоріжжі налічується 800 малоповерхових будинків, з котрих у 28 не встановлені лічильники. Після звернень жителів 13 будинків, де не було пристроїв вимірювання спожитої теплоенергії, всі заявки оброблені й лічильники були встановлені.

"Встановлення лічильників дозволить їм сплачувати не за нормою, а за показом лічильників. По наших розрахунках, це ще не підтверджено фактом, це буде приблизно 40-50 гривень, може трохи більше, замість тих 100, що вони отримали зараз. Тобто у два рази. Ті нарахування, що вже відбулись — вони не сплачені, вони є боргом, але через дію карантинних обмежень ми не будемо нараховувати жодних штрафів і пені на ці суми", – каже Грек.

Фото: Суспільне Запоріжжя Олександр Грек

"У багатьох цих будинках встановлені лічильники. Надалі ми проводимо аналіз нарахувань по субсидіях і плануємо надати адресну матеріальну допомогу саме з міського бюджету", — прокоментував ситуацію секретар міськради Анатолій Куртєв.

Фото: Суспільне Запоріжжя Анатолій Куртєв

"Вважаємо, що ми знайдемо у міському бюджеті ці кошти та зможемо компенсувати, в першу чергу мешканцям, які отримують субсидії, саме ту різницю, якої буде недостатньо, для того у них не накопичувалися борги до закінчення опалювального сезону", — сказав Віктор Гординський, заступник міського голови Запоріжжя з питань діяльності виконавчих органів влади.

Фото: Суспільне Запоріжжя Віктор Гординський

Субсидію мешканцям, які протягом опалювального сезону несвоєчасно сплатили за тепло, не скасовуватимуть – додав Віктор Гординський

"У випадку, коли буде заборгованість на початок наступного опалювального сезону, там є відповідні терміни по законодавству, лише тоді може постати питання по відсутності субсидій", – каже він.

За словами Олександра Грека минулого року концерном “Міські теплові мережі” було подано дев'ять тисяч позовів до суду щодо системної заборгованості запорізьких споживачів теплоенергії.

Що відомо

26 січня на 12 сесії запорізької міської ради депутати ухвалили рішення звернутися до Президента, Уряду та Верховної ради України з пропозицією переглянути положення “Методики №315” щодо розрахунків теплової енергії у приміщеннях та порядку нарахування оплати за тепло.

Запорізький концерн "Міські теплові мережі" заборгував Акціонерному товариству "Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" 1 млрд 113 млн гривень, борг утворився через несплату споживачами комунальних послуг. 26 січня, на сесії Запорізької міськради депутати проголосували за реструктуризацію кредиторської заборгованості концерну.

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