У Запоріжжі мешканці малоповерхових будинків домоглися компенсації за тепло

Мешканцям малоповерхових будинків у Запоріжжі виплатять компенсацію за рахунки на тепло із міського бюджету.
Про це Суспільному повідомив заступник міського голови Запоріжжя Олександр Гординський під час зустрічі у міськраді 25 січня. За його словами мешканці 13 таких будинків стали заручниками нової системи нарахування – методики №315 й самостійно не можуть оплатити рахунки.
Жителька будинку номер 21 на вулиці Трегубова, що у Дніпровському районі Запоріжжя, Наталія Склярук каже: була змушена дістати гроші для розрахування за тепло, які збирала після смерті чоловіка йому на пам'ятник. На їжу, ліки та інші потреби, пенсії колишньої інженерки у три тисячі навіть з урахуванням субсидії, не вистачає, розповідає жінка.
"За листопад, у грудні, особисто нам прийшли платіжки. Мені особисто за трикімнатну квартиру — майже 5 400. Ми написали у філію на Дудикіна листа із проханням пояснити ситуацію. Вони відповіли — у вас немає лічильника", — каже Наталія Склярук.
За її словами, лічильник тепла у будинку, де мешкає жінка, був встановлений у 2018 році. За два роки його зняли начебто через несправність і з того часу не повернули.
"Ми написали їм листа з проханням встановити нам лічильник або повернути відремонтований, на що нам відповіли, що у квітні минулого року вони нам приносили відремонтований лічильник, а ми їх не пустили. Це маячня. Ми нічого про це не знаємо", — розповідає жінка.
Схожа ситуація із теплолічильником також у жителів будинку номер 19 на вулиці Вавілова, каже місцевий мешканець Юрій Володимирович. Чоловік розповідає: за два останні місяці заборгував за теплопостачання 8 тисяч гривень.
"У мене двокімнатна квартира, у кого трикімнатна там є і 10 тисяч. І жінка там каже, я не можу, краще тоді орендувати житло, або продавати цю квартиру, але я не можу. І так всі кажуть", — каже він.
Юрій Володимирович розповідає, у їхньому будинку також раніше був встановлений лічильник тепла, але його зняли для перевірки та не повернули через нібито колективну відмову жителів будинку:
"Ми усі були у шоці. У нас є ініціативний комітет від нашого будинку. Ці люди ходили по квартирах та запитували у мешканців. У всіх, вибачте, отакі очі та кажуть, що нічого подібного вони не писали. І це природно, я не розумію як можна відмовитись від встановлення лічильника, а потім сплачувати величезні суми", — розповідає чоловік.
У будинку №7 на вулиці Адміралтейській теплолічильник встановили 24 січня поточного року. Про це Суспільному повідомила жителька цього будинку Анжела Литвяк. Вона розповідає: за опалення одного квадратного метра оселі у грудні отримала 101 гривню.
"Це виявилось суми по вісім тисяч, у людей по 15 тисяч і у деяких до 20 тисяч помешканнях виходить. Це пояснюють “Методикою №315”, яка прийнята у Мінрегіоні. Ми додзвонились у Мінрегіон і там нам пояснили, що ця методика рекомендована для того, аби рахувати навантаження по максимуму на тих будинках, де немає лічильників. Цю методику застосували й нарахували нам вдвічі більше гігакалорій", — пояснює вона.
Генеральний директор концерну “Міські теплові мережі” Олександр Грек каже: у Запоріжжі налічується 800 малоповерхових будинків, з котрих у 28 не встановлені лічильники. Після звернень жителів 13 будинків, де не було пристроїв вимірювання спожитої теплоенергії, всі заявки оброблені й лічильники були встановлені.
"Встановлення лічильників дозволить їм сплачувати не за нормою, а за показом лічильників. По наших розрахунках, це ще не підтверджено фактом, це буде приблизно 40-50 гривень, може трохи більше, замість тих 100, що вони отримали зараз. Тобто у два рази. Ті нарахування, що вже відбулись — вони не сплачені, вони є боргом, але через дію карантинних обмежень ми не будемо нараховувати жодних штрафів і пені на ці суми", – каже Грек.
"У багатьох цих будинках встановлені лічильники. Надалі ми проводимо аналіз нарахувань по субсидіях і плануємо надати адресну матеріальну допомогу саме з міського бюджету", — прокоментував ситуацію секретар міськради Анатолій Куртєв.
"Вважаємо, що ми знайдемо у міському бюджеті ці кошти та зможемо компенсувати, в першу чергу мешканцям, які отримують субсидії, саме ту різницю, якої буде недостатньо, для того у них не накопичувалися борги до закінчення опалювального сезону", — сказав Віктор Гординський, заступник міського голови Запоріжжя з питань діяльності виконавчих органів влади.
Субсидію мешканцям, які протягом опалювального сезону несвоєчасно сплатили за тепло, не скасовуватимуть – додав Віктор Гординський
"У випадку, коли буде заборгованість на початок наступного опалювального сезону, там є відповідні терміни по законодавству, лише тоді може постати питання по відсутності субсидій", – каже він.
За словами Олександра Грека минулого року концерном “Міські теплові мережі” було подано дев'ять тисяч позовів до суду щодо системної заборгованості запорізьких споживачів теплоенергії.
Що відомо
- 26 січня на 12 сесії запорізької міської ради депутати ухвалили рішення звернутися до Президента, Уряду та Верховної ради України з пропозицією переглянути положення “Методики №315” щодо розрахунків теплової енергії у приміщеннях та порядку нарахування оплати за тепло.
- Запорізький концерн "Міські теплові мережі" заборгував Акціонерному товариству "Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" 1 млрд 113 млн гривень, борг утворився через несплату споживачами комунальних послуг. 26 січня, на сесії Запорізької міськради депутати проголосували за реструктуризацію кредиторської заборгованості концерну.