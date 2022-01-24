Запорізький концерн "Міські теплові мережі" заборгував Акціонерному товариству "Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" 1 млрд 113 млн гривень, борг утворився через несплату споживачами комунальних послуг. У Запорізькій міськраді пропонують реструктуризувати кредиторську заборгованість концерну.

Про це йдеться у проєкті рішення, оприлюдненому на сайті міської ради. Його мають погодити депутати.

У міськраді Запоріжжя вирішили погодити концерну "МТМ" реструктуризацію кредиторської заборгованості перед постачальником природного газу – АТ "Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" на суму майже 1 мільярд 114 мільйонів гривень за спожитий природний газ, використаний станом на 1 червня 2021 року.

Як зазначено у пояснювальній записці до проєкту рішення, причиною боргу концерну перед постачальником послуг стала дебіторська заборгованість споживачів перед концерном "МТМ", яка на 1 грудня 2021 року становила понад 1 мільярд 543 млн гривень.

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У концерні пояснюють, що регулярно проводять роботу зі стягнення заборгованості з неплатників: "У період з 01.01.2021 по 31.12.2021 до суду направлено 9089 позовних заяв та заяв про видачу судового наказу на 300 669 850,62 грн".

Станом на перше грудня 2021 року суд задовольнив 3 024 позови на суму понад 115 млн грн. Загалом у період з 1 січня 2021 по 31 грудня 2021 на користь концерну за судовими рішеннями було стягнуто заборгованість на загальну суму майже 32 млн грн. Втім, як зазначається у записці, такі заходи не дають 100% результату:

"Що свідчить не тільки про недосконалість законодавчих та фактичних заходів з примусового стягнення коштів з боку органів Державної виконавчої служби, а і ще про низьку платоспроможність споживачів", – йдеться в пояснювальній записці.

У профільному департаменті з управління житлово-комунальним господарством називають механізм погашення боргу через реструктуризацію найбільш економічно та юридично вигідним.

Гарантом сплати заборгованості виступить Запорізька міська рада. Вона ж профінансує виплати з міського бюджету в разі, якщо концерн не матиме власних коштів. Попередньо йдеться про додаткове навантаження на бюджет у майже 146 млн гривень у 2022 році.

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