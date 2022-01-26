Поліцейському Управління патрульної поліції на Закарпатті 25 січня повідомили про підозру у вимаганні та повторному отриманні хабаря. Про це 26 січня повідомила Суспільному речниця Закарпатської обласної прокуратури Катерина Хижняк.

Речниця розповіла: правоохоронець двічі впродовж місяця пропускав одного і того ж водія вантажівки поза чергою перед пунктами пропуску.

Закарпатська обласна прокуратура

"В кінці грудня правоохоронець отримав від водія 200 євро та 5000 грн за безперешкодний проїзд до пункту пропуску "Ужгород", що на українсько-словацькому кордоні. Вчора ж правоохоронця затримали на отриманні 3000 грн хабаря від того ж водія, вже на українсько-угорському кордоні, перед митним постом "Тиса"", — сказала Катерина Хижняк.

Закарпатська обласна прокуратура

Правоохоронцю повідомили про підозру у вимаганні і повторному одержанні неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 КК України). У разі визнання чоловіка винним, йому загрожує позбавлення волі строком від 5 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна. Речниця додала: наразі вирішується питання обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

За словами Катерини Хижняк, про особу водія вантажівки нічого не відомо.

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