Поліцейському Управління патрульної поліції на Закарпатті 25 січня повідомили про підозру у вимаганні та повторному отриманні хабаря. Про це 26 січня повідомила Суспільному речниця Закарпатської обласної прокуратури Катерина Хижняк.
Речниця розповіла: правоохоронець двічі впродовж місяця пропускав одного і того ж водія вантажівки поза чергою перед пунктами пропуску.
"В кінці грудня правоохоронець отримав від водія 200 євро та 5000 грн за безперешкодний проїзд до пункту пропуску "Ужгород", що на українсько-словацькому кордоні. Вчора ж правоохоронця затримали на отриманні 3000 грн хабаря від того ж водія, вже на українсько-угорському кордоні, перед митним постом "Тиса"", — сказала Катерина Хижняк.
Правоохоронцю повідомили про підозру у вимаганні і повторному одержанні неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 КК України). У разі визнання чоловіка винним, йому загрожує позбавлення волікримінальне покарання в Україні, яке полягає в ізоляції засудженого від суспільства та поміщенні його до кримінально-виконавчої установи. Є одним із найсуворіших кримінальних покарань, знаходиться між обмеженням волі та довічним позбавленням волі. строком від 5 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна. Речниця додала: наразі вирішується питання обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
За словами Катерини Хижняк, про особу водія вантажівки нічого не відомо.