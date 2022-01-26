Понад пів року вихідними водій служби автодоріг Харківщини Сергій Лук'яненко лагодив артилерійський тягач АТС-59, щоб чистити ним дороги там, де інша дорожня техніка не пройде. Така машина — єдина в області.

Сергій Лук'яненко працює на Пісочинській філії "Харківоблавтодору". Якось від головного механіка чоловік випадково дізнався, що у гаражі філії стоїть неробоча машина — тягач. Жартома запропонував полагодити її для розчищення.

Суспільне Харків

"І якось ця ідея трошки заглухла. А потім настає весна, я зустрічаю Андрія Миколайовича і кажу: "Андрію Миколайовичу, а де ж танк?" І він так аж з психами: "Все, давай, везу". І ви знаєте, незабаром привозить "танк", — каже Лук'яненко.

Суспільне Харків

Над "танком" працював у свій вихідний, говорить Сергій. Цей артилерійський тягач 1959 року випуску. Раніше його використовували у військових цілях, потім переобладнали, щоб перевозити вантажі. Тепер Лук'яненко встановив відвал, щоб чистити сніг, та перефарбував. Із запчастин купити довелося тільки новий двигун з трактора.

Надав Сергій Лук’яненко Такий вигляд мала машина до ремонту

"Сам агрегат втиснути в машину складнощів не було. Складно було трубочки, дроти, кожен механізм налагодити, щоб все працювало, щоб все увімкнулося, кожна лампочка світилася", — згадує майстер.

Суспільне Харків

Лагодить різні авто Сергій вже понад 20 років. З гусеничною машиною мав справу вперше. Чоловік каже, що він як художник, тільки по брухту.

"От народжується художник, він бере і пише картини — Пікассо, Малевич. Народилися такі як Бах, Бетховен — вони писали музику. А я малюю брухтом. Оживляю, пускаю його, вдихаю життя — напевне народився таким", — говорить майстер.

Суспільне Харків

Восени 2021 року машину вперше вдалося завести. Використовуватимуть машину під час снігопадів, коли звичайна техніка не зможе проїхати. Влітку — як тягач. До ремонту, коли "танк" ще працював, його залучали й до гасіння пожежі.

"Вона викорчовувала дерева, пеньки, розкидувала дорогу. Якщо у мороз, то я взагалі не бачу межі її метражу. Вона просто тунель буде собі рити, і все. Сніг буде обсипатися навкруги. Ми можемо навіть просто зробити пункт обігріву на ньому", — каже Сергій.

Суспільне Харків

Скільки всього коштів витратили на ремонт машини, Сергій каже, поки не підраховував, лишилося встановити ще кілька проблискових маячків та додаткові фари. Після цього тягач пустять чистити дороги.