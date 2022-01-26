Херсонський навчальний центр з деревообробки отримав нове сучасне обладнання

Навчально-практичний центр з деревообробки від початку тижня працює у Херсонському вищому професійному училищі № 2. Сюди закупили сучасне обладнання на майже 2,5 мільйони гривень. Що придбали та як це працює, сьогодні бачили кореспонденти Суспільного.

11 верстатів австрійського виробника та 40 видів ручних електрофікованих інструментів. На цьому новому обладнанні опановують професію столяра студенти училища.

За словами методистки вищого професійного училища № 2 Світлани Король, цей центр був створений завдяки державній програмі підтримки профтехзакладів. Його вартість - 2,5 млн грн. За рахунок держави, міської програми та коштів навчального закладу.

Фото: Ксенія Сіліна/Суспільне Херсон

Григорій Соколов - старший майстер. У закладі працює 35 років.

"На цьому обладнанні можна виконувати з точністю до міліметрів різку деревини під будь-яким кутом. Тут є і різноманітні налаштування і сама пила рухається автоматично", - говорить Григорій Соколов.

Фото: Ксенія Сіліна/Суспільне Херсон

Сьогодні в оновленому цеху працюють студенти другого курсу. Серед них - Данило Григор’єв. Професію будівельного столяра обрав не випадково. Говорить, продовжив родинну справу.

"У мене родова гілка, батько був столяром, планую теж працювати за цих фахом", - каже студент вищого професійного училища.

Студент вищого професійного училища № 2 Олександр Сабельніков говорить, що хоча і першим у своїй родині обрав цей фах, але не вагався.

За його словами це екологічно чиста спеціальність, високооплачувана та рідкісна.

Фото: Ксенія Сіліна/Суспільне Херсон

У цій групі навчаються 18 студентів. Їхній майстер Олексій Мацалковський - випускник цього закладу. Розповідає, зараз попит на спеціальність столяра невисокий.

"На сьогодні в моїй групі навчається 18 студентів. Поступово інтерес до спеціальності спадає. З 2005 року я навчаю хлопців тій спеціальності, яка мені подобається. Я вибір життєвий зробив ще до того, як пішов навчатись. Мені ця професія завжди подобалась. У мені дід був теслею", - розказує майстер виробничого навчання вищого професійного училища № 2 Олексій Мацалковський.

Фото: Ксенія Сіліна/Суспільне Херсон

Вакансії з цієї спеціальності є. Минулого року у базі обласного центру зайнятості їх було 19. Розповідає начальниця відділу організації сприяння працевлаштуванню Херсонського обласного центру зайнятості Тетяна Загоруйко.

"Це - тесляр, столяр, верстатник деревообробної промисловості. За цими вакансіями працевлаштували 5 людей. На сьогодні залишились в службі зайнятості 8 людей з такою професією. Є 4 вакансії. Тесляр, столяр суднобудівний, столяр будівельний і верстатник", - говорить Тетяна Загоруйко.

Фото: Ксенія Сіліна/Суспільне Херсон

На обладнанні у новому цеху можуть працювати не лише студенти училища, а й ті, хто бажає підвищити кваліфікацію та опанувати новий фах.

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