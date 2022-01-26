Українці, що застрягли у Стамбулі, мають повернутися вже 26 січня — консул

Українські туристи, які через негоду понад 2 доби не могли вилетіти зі Стамбула, зможуть повернутися додому вже 26 січня.
Про це Суспільному повідомив генеральний консул України в Стамбулі Роман Недільський.
"Вчора ми цілий день провели в аеропорту з нашими громадянами для того щоби надати їм консульську допомогу і допомогти їм. Вчора в нас була інформація про 250 пасажирів двох рейсів українських авіакомпаній SKY UP і МАУ. Сьогодні вже почали відновлювати перельоти в аеропорту Стамбула і на 15:05 запланований вже рейс авіакомпанії МАУ. планується 160 пасажирів на борту. Так само сьогодні очікується два рейси авіакомпанії SKY UP. Один десь о 21 годині за місцевим часом. Інший рейс — час невідомий, уточнюється", — розповів консул.
Він зазначив, що першу ніч українцям довелося ночувати у терміналі, на другу — їх розмістили у готелі.
"Ми допомогли нашим громадянам і всі вони вже вчора були в готелі, бо попередню ніч вони ночували в терміналі. Харчування забезпечувалося аеропортом і авіакомпанії надавали обіди. Сьогодні очікується, що всі пасажири будуть повернуті до Києва", — відзначив дипломат.
Що відомо
- Через снігопади українські туристи не могли вилетіти зі Стамбула з 25 січня.
- В аеропорту Стамбула 24 січня через значну кількість снігу обвалився дах одного з вантажних терміналів. Окрім того, через негоду у Туреччині закрилися торговельні центри, перестала працювати доставка їжі, а в міських кіосках не залишилося товарів, тому що постачальники не змогли їх привезти.
- Згодом українців, які застрягли в Стамбулі через негоду, розмістили в готелях і забезпечили харчуванням.
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