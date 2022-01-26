За дві останні доби до Херсонського міського травмпункту у лікарні ім. Тропіних звернулося 85 людей, майже половина з них травмувались на слизьких вулицях. Про це Суспільному сказав заступник медичного директора лікарні ім. Тропіних Євгеній Миронов.

Любов прийшла до травмпункту, говорить травмувала руку. Чекає, який діагноз поставлять лікарі.

"Я йшла по снігу і впала. Мені так сподобалось, що я ще і посиділа трошки – один раз. А другий раз вже як упала, так уже у в травмпункті сиджу із рукою", - каже жінка.

Фото: Суспільне Херсон

Тетяна Куликовська разом із мамою також чекає на прийом лікаря. Говорить - послизнулася на вулиці 25 січня.

"Я йшла повз будівлі, послизнулася на дорозі", - каже херсонка.

"Дома медиків багато, то ми подивилися, ніби забиття. Приїхали подивитися чи немає там чогось серйознішого", - говорить херсонка Ганна Куликовська.

Заступник медичного директора Херсонської лікарні ім. Тропіних Євгеній Миронов говорить, що кількість травмованих за ці дні збільшилася.

"Половина – це були переломи. А ніші – це розтягнення зв`язок, частіше нижні кінцівки, гомілко-ступеневий суглоб і забої різної локалізації. Переломи – це більше верхня кінцівка, променева кістка або шийка плеча", - каже лікар.

Петро Ковальський травмувався на кризі ще у грудні. Зараз його госпіталізували через ускладнення.

"Перший сніг, обмерзання. Грубо кажучи – через необережність впав. Треба було більш уважним бути. Ну і, звісно, мають бути почищені дороги, тому що я впав на проїжджій частині. Вона була вкрита кригою і необроблена", - каже чоловік.

Фото: Наталія Тимофєєва/Суспільне.Херсон

З тих хто звернувся до травмпункту за дві доби, шістьох госпіталізували, говорить Євгеній Миронов.

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