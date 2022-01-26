Харківська митниця передала до шести музеїв вилучені монети

26 січня Харківська митниця передала на довічне зберігання до музеїв Харківщини, Кіровоградщини, Сумщини та Києва монети, вилучені у порушників митних правил.
Дев'ять монет вилучили у чоловіка, який прямував до Росії поїздом та сховав їх серед особистих речей, повідомляє пресслужба Харківської митниці. Монети конфіскував суд.
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Передані музеям монети номіналом у 5 та 10 рублів, випущені у 1829, 1844, 1898, 1899, 1900 роках. Експертиза, яку провели митники, показала, що вони мають культурну та історичну цінність, сказано у повідомленні.
Монети отримали:
- Харківський історичний музей ім. Сумцова;
- Національний меморіальний комплекс "Висота маршала Конєва";
- Художньо-меморіальний музей ім. Рєпіна;
- Музей мистецтв Кіровоградської обласної ради;
- Національний історико-архітектурний музей "Київська фортеця";
- Музейно-виставковий центр "Тростянецький".
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