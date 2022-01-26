Харківська митниця передала до шести музеїв вилучені монети

26 січня Харківська митниця передала на довічне зберігання до музеїв Харківщини, Кіровоградщини, Сумщини та Києва монети, вилучені у порушників митних правил.

Дев'ять монет вилучили у чоловіка, який прямував до Росії поїздом та сховав їх серед особистих речей, повідомляє пресслужба Харківської митниці. Монети конфіскував суд.

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Передані музеям монети номіналом у 5 та 10 рублів, випущені у 1829, 1844, 1898, 1899, 1900 роках. Експертиза, яку провели митники, показала, що вони мають культурну та історичну цінність, сказано у повідомленні.

Монети отримали:

Харківський історичний музей ім. Сумцова;

Національний меморіальний комплекс "Висота маршала Конєва";

Художньо-меморіальний музей ім. Рєпіна;

Музей мистецтв Кіровоградської обласної ради;

Національний історико-архітектурний музей "Київська фортеця";

Музейно-виставковий центр "Тростянецький".

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