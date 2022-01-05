На Харківщині прикордонний собака винюхав наркотики у "прикормі для риби"

У пункті пропуску "Гоптівка" на Харківщині службовий собака винюхав у чоловіка, який прямував до Росії, пакет з речовиною, схожою на наркотичну.
Вага пакунку — понад 150 грамів, повідомили у Держприкордонслужбі 5 січня.
"Чоловік говорив невпевнено та повільно, був розгубленим та постійно посміхався. За його версією, вміст пакунку — не інакше як прикорм для риби. Згодом він повідомив, що на березі річки побачив у полі кущі дивної рослинності", — йдеться у повідомленні.
"Там насіння, на яке вона [риба] добре клює", — пояснив 45-річний українець прикордоннику.
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Чоловік їхав на авто з українською реєстрацією через "зелений" коридор, запевнивши, що не має нічого забороненого, повідомили у пресслужбі Харківської митниці.
Пакет з речовиною знайшов собака: чоловік сховав його серед речей на задньому сидінні авто. На чоловіка склали протокол за порушення митних правил.