Рада підтримала у другому читанні законопроєкти щодо антидопінгової діяльності

Верховна рада проголосувала у другому читанні закон про антидопінгову програму (№5099) та зміни щодо діяльності Національної лабораторії антидопінгового контролю (№5640).

Як відзначено у пояснювальній записці до законопроєкту №5099, його прийняття спрямовано "на приведення чинного законодавства України у відповідність із Міжнародною конвенцією про боротьбу з допінгом у спорті, забезпечення створення необхідних правових та організаційних засад щодо акредитації лабораторії антидопінгового контролю та створення умов для дотримання Україною, Національним антидопінговим центром вимог Всесвітнього антидопінгового агентства".

Для цього документ пропонує:

розробити новий Закон України "Про антидопінгову діяльність у спорті", враховуючи положення Міжнародної конвенції про боротьбу з допінгом у спорті, а Закон України "Про антидопінговий контроль у спорті" визнати таким, що втратив чинність;

розширити та уточнити терміни з антидопінгової діяльності, визначити статус Національного антидопінгового центру як спеціалізованої державної установи, що організовує та здійснює допінг-контроль у спорті;

визначити основні положення щодо діяльності Наглядової ради антидопінгового контролю;

визначити напрями державної та регіональної політики із запобігання допінгу у спорті та зобов'язання громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості;

визначити основний порядок організації допінг-контролю;

утворити Дисциплінарну антидопінгову комісію та Апеляційну антидопінгову комісію, Номінаційний та терапевтичний комітет і визначити порядок їх роботи;

забезпечити діяльність лабораторії антидопінгового контролю.

Окрім того, парламент проголосував в цілому зміни до статті 52 Закону України "Про фізичну культуру і спорт" щодо діяльності Національної лабораторії антидопінгового контролю.

Документ пропонує передбачити у законі створити "Національну лабораторію антидопінгового контролю", визначити її основні завдання та порядок її утворення і діяльності.

Що відомо

21 січня українського тенісиста Каленіченка відсторонили від змагань через позитивний допінг-тест.

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