Кабінет міністрів України ухвалив рішення про повернення кількості студентів, що отримуватимуть стипендії до 40-45% від загальної кількості здобувачів освіти на денній формі, що навчаються за державним замовленням. Водночас розмір стипендії після анонсованого збільшення залишиться незмінним — 2000 грн.

"Сьогодні Уряд ухвалив рішення про збільшення ліміту стипендіатів, яким буде призначатися академічна стипендія за результатами семестрового навчання. Цього року кількість одержувачів академічних стипендій становитиме 40-45%, замість 35-40%. Водночас, як і було анонсовано, розмір стипендії буде збільшений", — інформує пресслужба прем'єр-міністра.

Тепер заклади освіти мають переглянути рейтингові списки та почати нараховувати стипендії більшій кількості бюджетників.

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Як відомо, в Україні 2022 року виплати для студентів закладів вищої освіти підвищено в 1,5 раза (до 2000 гривень), а у професійних технічних училищах – у 2,5 раза (до 1250 гривень). Однак у січні 2022 року менший відсоток студентів отримали виплати після анонсованого збільшення до 2000 грн.

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